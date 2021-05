Santa Eulària des Riu, el rincón de Ibiza en el que quieres pasar tus vacaciones

Santa Eulària des Riu ha presentado sus novedades para la temporada de verano de 2021 en FITUR y nos ha dejado claro que es ahí donde disfrutarás de las vacaciones que necesitas tanto si eres un amante del deporte al aire libre como si lo tuyo es el agroturismo y el wellness, también si lo que más te atrae es el turismo gastronómico y especialmente si además viajas en familia.

Turismo familiar | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Ibiza suele señalarse como el destino ideal para la gente joven que busca playa y fiesta y no seremos nosotros quienes neguemos tal cosa, lo que sí podemos confirmar es que Ibiza no es una isla tan pequeña como para que solo reciba un tipo de turismo y concretamente Santa Eulària des Riu es un destino familar por excelencia, también es un destino Best Agers (para personas mayores especialmente en invierno) ¿las razones? las experiencias a disfrutar en este rincón ibizenco.

Naturaleza de interior, rutas a caballo o a pie | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Senderismo, caminatas guiadas, running o paseos a caballo en tierra, kayak y esnórquel en el mar, visitas a granjas ecológicas que enamoran a niños y mayores por igual; playas y calas en las que enamorarte del mediterráneo una vez más como la playa de Es Riu, Cala Llonga, Es Canar, Es Figueral o Cala Leña. Maravillosos hoteles con encanto inspirados en la arquitectura tradicional de Ibiza o incluso en lugares de alto valor histórico y además mirando muy de cerca al turismo sostenible y de naturaleza, también al agroturismo. En este sentido hay incluso hoteles a estrenar esta temporada como el Nativo Hotel Ibiza o el hotel Riomar del grupo Marriott. Y el buen comer...

Terrazas en Ibiza | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Los amantes del turismo gastronómico se volverán locos en restaurantes como Lilau Ibiza o en el gastrobar Capricho Ibiza, en Pecador Ibiza, Maymanta o Nagai y eso centrándonos solo en los restaurantes más reputados de la zona y es que Santa Eulària des Riu es el municipio de Ibiza con el mayo número de Soles Repsol.