3 rutas de senderismo de más de 15 kilómetros para conocer la provincia de Burgos

Cuando pensamos en Burgos solemos visualizar su espectacular catedral, una de las más bellas del mundo (y eso no es momento del aperitivo y nos da por imaginar morcillas...) pero lo cierto es que esta provincia castellana cuenta, además de con un importante patrimonio cultural, con una riqueza natural de escándalo que puedes descubrir a pie, si eres amante del senderismo, Burgos es un destino más que interesante.

Son más de 200 las rutas recomendadas en la pronvincia de Burgos, las hay para todos los gustos, estilos, edades y estado de forma pero nosotros hoy vamos a recomendarte tres de las más espectaculares, no son las más sencillas ni las más cortas (de hecho las tres están por encima de los 15 kilómetros de largo, alguna muy por encima...) pero el entorno por el que discurren es tan bello y sorprendente que el esfuerzo te resultará incluso placentero. ¿Cuáles son estas tres magníficas rutas? aquí las tienes:

Ojo Guareña | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Ojo Guareña

No se trata de una ruta sino de diez y todas juntas suman casi 100 kilómetros ¿cuántas recorrerás? te advertimos que no querrá perderte ni una porque todas recorren el Complejo Kárstico Ojo Guareña, un conjunto de cuevas que no solo es el más extenso de la península sino uno de diez más grandes del mundo. Todas las rutas están señalizadas y te permitirán maravillarte en lugares como el Alto de la Concha el Pico del Cuerno, la Cascada de la Mea o los Canales del Dulla, además también podrás entrar en la Cueva de la Ermita.

Mirador en los Cañones del Ebro | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Los Cañones del Ebro

Esta ruta comieza en el pueblo de Valdelateja y, aunque no es muy larga (apenas supera los 15 kilómetros), es recomendable para los más aventureros; se trata de un recorrido por el interior de barrancos naturales creados por la erosión del agua, el desnivel que afrontarás es de 300 metros y el barranco, en sus zonas más profundas, alcanza los 300 metros de fondo por los que discurre el Ebro. Esta ruta puede hacerse en bicicleta de montaña pero si optas por hacerla a pie prepárate para una excursión de más de 6 horas.

Paisaje Sierra de la Demanda | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Sierra de la Demanda

La Via Verde Sierra de la Demanda nos ofrece un recorrido de 54 kilómetros siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril minero; se trata de una ruta que discurre entre hayedos y pinares que puede recorrerse tanto a pie como en bicicleta; es notablemente más larga que la ruta de los Cañones del Ebro pero también más sencilla de recorrer.

Más información en Turismo de Burgos