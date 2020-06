Quienes disfrutamos del placer de viajar no podemos dejar de fantasear con la idea de viajar en el tiempo porque, cuando visitamos determinados enclaves históricos, nos sentimos como si estuviésemos viviendo exactamente eso, un viaje en el tiempo; además, con el auge de las experiencias, no son pocos los destinos que se esfuerzan en hacer que no solo disfrutemos de sus lugares históricos sino que los veamos con los ojos del tiempo en el que ocurrieron en ellos los hechos históricos más importantes de nuestra civilización. ¿Qué te parecería una experiencia que te permitiera sentirte como si viajaras a la prehistoria? cualquiera de estas rutas de Arte Rupestre Prehistórico en España te permitirán hacerlo.

Descubrir el Arte Rupestre Prehistórico no es como visitar un museo porque no se trata de un entorno en el que solo te asomas al arte en sí sino que te adentras en él y en el mundo que lo rodeaba pero ¿cuáles son los lugares de España en los que puedes vivir una experiencia así? Aquí tienes algunos de los más recomendables, como garantían presentan el estar reconocidos como 'Itinerario Cultural' por el Consejo de Europa.

Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, Asturias | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

Imposible no empezar por Altamira... pero no se trata solo de las famosas cuevas sino de los itinerarios cantábricos de las cuevas del país de Altamira que descubrirás en el País Vasco, Cantabria y Asturias.

Cueva del Castillo, Puente Viesgo (Cantabria) | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

Si eres de los que, después del encierro primaveral, optará más por el turismo de interior que por el de costa buscando lugares menos concurridos en la temporada más cálidad del año, atento a Extremadura, aquí descubrirás el arte rupestre viajando a la Extremadura prehistórica.

Abrigo del Castillo, Monfrague, Extremadura | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

Si no renuncias a la playa y tienes por destino el levante español, podrás igualmente perderte en uno de los itinerarios rupestres más bellos, está en el parque de Valltorta-Gasulla, en Castellón (son los conocidos como Abrigos levantinos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana).

Arte levantino. Parque La Valltorta-Gasulla. Castellón. | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

Si en lugar del levante tiras al sur y visitas Andalucía, no te pierdas la Cueva de los Letreros, en Velez, que forma parte de la ruta del arte rupestre andaluz.

Cueva de los Letreros | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

No creas que descubrir el arte rupestre es tesoro único de la península, si eres de los que viajará a Canarias este verano apunta entre tus lugares de visita obligada la cueva de Gáldar, en Gran Canaria.

Cueva Pintada, Gáldar (Gran Canaria) | Imagen cortesía de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico")

Más información en la web de CARP (Asociación Internacional sin ánimo de lucro "Caminos de Arte Rupestre Prehistórico").