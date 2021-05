Ruta de las Fortificaciones de Frontera de Salamanca: descubre los lugares a visitar

Uno de los recorridos que más nos ha sorprendido a lo largo del tiempo tiene un nombre muy concreto: Ruta de las Fortificaciones de Frontera. Viajando a la parte oeste de la provincia de Salamanca, entre la frontera entre España y Portugal, encontramos una manera más que perfecta para conocer varios elementos de carácter defensivo. Todos ellos fueron construidos entre la época prerromana y el siglo XVIII.

Esta Ruta de las Fortificaciones de Frontera hace que, quien la haga, pueda descubrir en primera persona la gran importancia no solamente militar sino también estratégica de la zona a lo largo de los últimos siglos. Por si fuera poco, también se puede observar la evolución estructural de las diversas fortalezas.

Hablamos de los primitivos castros que nos hacen viajar al siglo V a.C hasta, por supuesto, las fortalezas del siglo XVII. Este proyecto tan sumamente espectacular ha sido propulsado por la conocida Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Ahora bien, es el momento de descubrir cuáles son los lugares a visitar.

Ciudad Rodrigo | Imagen de GFreihalter en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Ciudad Rodrigo

El Centro de Interpretación de esta Ruta la podemos encontrar, precisamente, en la parte exterior de la muralla de esta localidad. El recorrido comienza en el conocido como Cuerpo de Guardia de la Puerta del Conde, continuando por el Paseo de las Guarniciones hasta llegar al Cuerpo de Guardia de la Puerta de San Pelayo. Es un paseo absolutamente espectacular, ¡y muy recomendable!

Yecla de Yeltes | Imagen de GFreihalter en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Yecla de Yeltes

En este lugar podemos descubrir el Castro, situado a un kilómetro del pueblo, que data nada más y nada menos que del siglo V a.C. Está perfectamente rodeado por una muralla, construida por nada más y nada menos que mampostería de granito en seco. Por si fuera poco, cabe destacar que durante la época romana, así como parte de la Edad Media, estuvo habitado.

San Felices de los Gallegos | Pixabay

San Felices de los Gallegos

Es uno de los pueblos más bonitos de la provincia y, siendo honestos, no es para menos. La Torre del Homenaje del Castillo es absolutamente preciosa pero, además, debes saber que en este lugar encontrarás el Aula Histórica de la Ruta. Por lo tanto, no solamente encontrarás información del castillo, sino también la evolución que ha experimentado durante varios siglos. Si te animas, también puedes visitar los recintos fortificados. No te dejarán indiferente.

Aldea del Obispo | Imagen de Kolforn en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Aldea del Obispo

En este lugar podemos encontrar nada más y nada menos que el Real Fuerte de la Concepción. Se trata de una espectacular fortaleza cuya construcción se realizó en pleno siglo XVIII. Durante muchísimos años, este fuerte estuvo en ruinas hasta que se decidió restaurar. Hasta tal punto que se ha convertido en un espectacular hotel. En el mismo municipio podrás encontrar el Aula Histórica.