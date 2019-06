La ruta dorada de la Trufa

¿Te gusta la trufa negra de Soria? La trufa negra es un hongo subterráneo que vive gracias a otras especies forestales como la encina y el quejigo. La Trufa Negra de Soria, o Tuber Melanosporum, es el diamante negro de los bosques. Y lo es por su gran valor económico y gastronómico. Y por ello, Soria celebra del 7 de febrero al 29 de marzo del 2015 una ruta muy especial en la provincia a base de tapas y menús elaborados con este preciado hongo. Hasta 33 bares y restaurantes participan en este proyecto que quiere dar a conocer la trufa negra, con el propósito de animar a su consumo y crear un mercado interno en la región. Soria es la primera provincia española en cultivo y producción trufera, y como parte de esta iniciativa, habrá conferencias y degustaciones para dar proyección a este producto. Y no solo eso, podemos votar la mejor tapa entre algunas tan apetitosas como la Sopa de hongos, setas y trufa del restaurante La Galiana, o por ejemplo un Tartar de salmón de Alaska con manzana y caviar de aceite de oliva que es la propuesta del restaurante con una estrella Michelin La Lobita de Navaleno, y sin sañir de la capital, el Carpaccio de Ciervo con Trufa negra del Bar Patata. Eso con respecto a las tapas, pero son varios los restaurantes que ofrecen un menú alrededor de la trufa, como La Chistera que ofrece una mágica velada con su menú de la trufa, con platos sorprendentes, Trahumante con un plato dentro de su menú trufero que tiene como protagonista el lenguado, el restaurante La Galiana, del Hotel Alfonso VIII, con un gran menú especial de la trufa con hasta 8 platos diferentes, o el restaurante Baluarte, que ha preparado un espectacular menú gastronómico en donde la Trufa Negra de Soria, es la protagonista indiscutible. La primera Ruta Dorada de la Trufa incluye paquetes gastronómicos y su maridaje con vino y fomenta el turismo rural, medioambiental y gastronómico en la provincia, sobretodo ahora en invierno, que es cuando se realiza la recolección. Además se trata de aprender dónde comprar la trufa negra, cuánto cuesta, cómo se obtiene o cuáles son los mejores perros para su recolección. La búsqueda de trufa o como dicen los truferos, "cazar trufas", es una actividad en la que se utilizan perros, y no solo eso, es que es solo con los perros como esta permitido legalmente buscarlas. Y así se realiza en Soria, al igual que la truficultura, el cultivo de trufas mediante la plantación de especies forestales micorrizadas por el hongo de la trufa. Y entorno a este preciado producto gastronómico, en febrero se celebra en Abejar, en Soria una de las ferias más importantes de España en torno a la trufa negra que tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero. Una Feria abierta a profesionales y al público en general. Y los días 28 y 29 de Febrero, el Merca Trufa. Si eres un amante de la trufa, podrás adquirir todo tipo de productos desde quesos trufados, a mantequillas, aceites, vinagres y mucho más. Y recuerda que todos los martes en el mercado de la trufa fresca, encontrarás productos truferos, y como no, la famosa Tuber Melanosporum. Ya puedes participar en varios concursos votando por tu tapa favorita. Los premios son visitas a las fincas truferas, estuches de Vino Silentium, excursiones a la caza de la trufa, decantadores de cristal de Bohemia y degustación en fincas truferas. Anímate a un recorrido gastronómico gourmet por una de las provincias más bonitas de España.