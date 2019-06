9 restaurantes secretos en Valencia

Valencia es una de las ciudades más punteras de España. Lo tiene todo. A orillas del Mediterráneo, ofrece playas, historia y modernidad a partes iguales. Una ciudad que merece la pena decubrir. Es verano, y muchos turistas aprovechan las vacaciones para conocer el Barrio del Carmen y sus Palacios, la plaza de la Virgen y la Catedral, la plaza del Mercado o la Lonja de la Seda. No dejes de visitar el centro histórico, el Bioparc o la Ciudad de las Artes y las Ciencias y si tienes tiempo el Parque Natural de la Albufera. A mediodía llega el momento de probar uno de los arroces típicos de la gastronomía valenciana. Pero como no solo de arroces vive la ciudad hoy os ofrecemos además de clásicos, locales a la última, creativos e innovadores. Las noches de verano en Valencia tienen también un encanto especial. Planes como el cine de verano, el espectáculo de natación sincronizada junto a delfines en el Oceanogràfic, las sesiones de astronomía y música en L'Hemisfèric o simplemente pasear por las calles del centro para cenar o tomar algo, se convierte en un plan perfecto. Hay muchos templos gastronómicos en Valencia. Hoy os proponemos unos cuantos para que tengáis una referencia. Es posible que no sean los más conocidos, pero si son los que nos recomiendan los valencianos más gourmets de la ciudad. Toma nota y añade tus descubrimientos a esta lista.