Restaurantes Secretos en Puerto Banús

Puerto Banus, es uno de los mejores lugares de la Costa del Sol para unas vacaciones rodeadas de glamour, sol, y ocio nocturno. Lugar de referencia de lo más in y gente a la que le gusta ser vista, todo el lujo se concentra en su puerto deportivo. El Puerto de Banús es uno de los más famosos de Europa. Yates y embarcaciones de lujo con los deportivos más emblemáticos del mercado aparcados en el muelle y comercios con las mejores marcas de lujo del panorama internacional se dan cita en este enclave turístico. En el centro de Puerto Banús es habitual ver, desde famosos del panorama nacional, a extranjeros que pasan aquí los meses de verano. Un lugar cosmopolita como pocos y con un ambiente increíble. Ubicado a pocos kilómetros de Marbella, Puerto Banús es uno de los destinos favoritos de la Costa del Sol. Un complejo turístico y Puerto Deportivo y uno de los lugares más famosos por sus playas, su vida nocturna, el lujo y la diversión para unas vacaciones entre amigos o con toda la familia. Restaurantes de lo más variado compiten con los establecimientos de comida rápida o los restaurantes Thai que tanto gustan a los británicos que viven en la zona. Pero hay mucho más, lugares en los que la cocina a nivel de innovación o calidad, es lo más. Seguramente no son los más lujosos, ni los más famosos, pero una cosa si sabemos, que en los que os vamos a enseñar, se come, pero que muy bien. Si vas a pasar por esta parte de la Costa del Sol este verano, toma nota. Aquí os dejamos algunas direcciones secretas. CHIRINGUITO AURORA BEACH Puerto Banús entre Soul Beach y Azúcar Beach. Tel 951979628 o 650 94 41 73 En la misma playa de Levante de Puerto Banús. Para comer con Niños es perfecto. Es un chiringuito perfectamente acondicionado y sirven una comida buenísima. Arroces, pescados al horno, o tortillas de camarones. Mucho ambiente y postres exquisitos. Un concepto tradicional renovado y en la playa en el corazón del lujo, en la playa. Aurora Beach es alta cocina española basada en el pescado fresco local y con un toque de fantasía. MESÓN EL ARENAL Avenida Quevedo, local 11. Nueva Andalucía, Marbella. Tel. 952 81 92 65 o 685 10 20 23 Situado en Nueva Andalucia, entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, y muy cerca del poligono industrial de La Campana y la Iglesia Virgen Madre. Es un restaurante pequeño pero acogedor en el que puedes disfrutar de buena comida tradicional y un trato familiar. Es un tipo de taberna muy típica donde se come de escándalo. Jamón, marisco, pescado, fritura, todo buenísimo y de primera calidad, y lo más importante, a precios estupendos. Ideal tanto para comidas como para cenas. Este si que es un restaurante escondido, pero que es un secreto a voces, se ha ganado a pulso este privilegio. LOS BANDIDOS Muelle Rivera 35. Puerto Banús. Tel. 952 815915 o 654 018967 Un clásico en el mismo Puerto Banús. Está situado al final del Muelle, justo junto a la tienda de Louis Voitton. Este es caro y pensado para ir sin niños. Situado en la primera línea tiene una trayectoria de más de 25 años. Ofrece cocina clásica innovadora, que combina recetas familiares con influencias escandinavas. Los mejores productos frescos, elaborados por el chef Juan Sepúlveda y su equipo. Es pequeño y acogedor, así que recuerda reservar con antelación. MAGNA CAFÉ Magna Marbella Golf, Calderón de la Barca s/n. Nueva Andalucía. Tel. 952 929578 Un restaurante en el Campo de Golf de Magna Marbella. En Nueva Andalucía, a 10 minutos de Puerto Banús. Muchos extranjeros y ambiente muy agradable. Cocktails buenísimos para empezar con fuerza la cena. Si vas a comer, la terraza es muy bonita. Estilo, comida creativa y vinos de alta calidad con vistas inmejorables y una ubicación de lujo. Una maravilla. LA BARRACA DE AMPARO Avenida los Girasoles, 101, Nueva Andalucía. Tel 952 811740 También en Nueva Andalucía a 10 minutos de Puerto Banus. Especialidad el arroz. Muy bueno. Recomendable para la hora de la comida y para ir con los niños. Espectacular el arroz con mariscos. LA MORAGA Calle Ramón Areces s/n. Puerto Banús. Tel. 952 817448 Está en Puerto Banús, justo frente al Corte Inglés. Es un sitio genial para comer de picoteo, muy fashion y muy in. La comida es excepcional. El problema es que no reservan y suele estar siempre lleno de gente. Lamoraga se centra en un estilo de restaurante moderno donde se pueden disfrutar recetas que son la esencia de la cultura gastronómica española realizadas con las técnicas más vanguardistas. LA CREPERIE DE PUERTO BANUS. Muelle de Ribera P-4. Puerto Banús.Tel. 952 819024 En el mismo Puerto Banús en una de las calles interiores paralela al paseo del muelle. Ideal para una cena ligera y para ir con los niños. Crepes salados y dulces riquísimos. El local es pequeño y suele estar muy lleno así que hay que acercarse con tiempo. La familia Van Broeck & Maes, Juan y Manolo, hacen que aquí te sientas como en tu propia casa. CAFÉ YANX Centro Comercial Plaza. Av Manolete, Nueva Andalucía. Tel 952818861 Restaurante Americano en Nueva Andalucía, en el Centro Plaza. Para cenar o comer con los niños está muy bien y la calidad es muy buena. Fundado y diseñado en 1997, por y para Americanos, Yanx se ha convertido en un punto de encuentro internacional, de ambiente relajado y sobre todo de comida deliciosa y casera. LA SALA Calle Belmonte, Nueva Andalucía. Te. 952 814145 Puerto Banus. Si alguna noche os podéis escapar a tomar una copa, este es el lugar. También se puede cenar. El ambiente es muy Puerto Banus y está muy de moda. Los cocktails son buenísimos. La Sala en Puerto Banús es ideal de día y de noche. Tiene una variada carta con una amplia variedad de platos internacionales y españoles, todos elaborados con ingredientes de calidad. FINCA BESALLA Este es un clásico de la noche marbellí, muy conocido para cenar y quedarse luego a tomar unas copas. Es encantador y mágico, sobretodo, por la noche. Muy buen ambiente, en un entorno encantador. Situado muy cerca de Olivia Valere llegar es relativamente fácil. El lugar está escondido pero muy bien señalizado. Este es uno de esos rincones secretos que conviene conocer.