5 restaurantes para comerte las playas de Almería

El mar es el reclamo y la calidez del tiempo en esta costa la garantía de unas vacaciones de mucho sol y mucha sal, playa, mar y noches inolvidables. Entre baño y baño de sol o de mar, toca refrescarse e incluso comer, a ser posible a pie de playa, en una terraza que mira al mar y alienta el sueño, porque no te sientes de vacaciones hasta que ves caer el sol sin mirar el reloj y sabiendo que tus planes no van más allá de darte el gusto de vivir entre los placeres más cálidos. En Almería todo esto y más es posible; lo es por la calidez de su tiempo y el brillo de su sol, por su belleza natural, sus playas de escándalo, sus noches de fiesta y sus restaurantes a pie de mar. El primero que te proponemos es el capricho del verano, el único Estrella Michelín de Almería, un local al que no puedes dejar de ir al menos una vez; es el Restaurante Alejandro, en Roquetas de Mar. Ponemos rumbo a Mojácar y al restaurante Antonella para regalarnos un menú italiano, muy de sabores mediterráneos. Cerca de Mojácar, en Vera, Juan Moreno nos espera con un menú de lo más sabroso y creativo mientras en Carboneras, y en el restaurante del hotel Las Palmas, preparan su terraza que mira al mar para deleitarnos el gusto; y en Aguadulce, en el gastrobar Bacus nos sugieren una tapas deliciosas. Cinco destinos en Almería, cada uno con su playa y el encanto de su pueblo, lugares en los que no pueden faltar deliciosas opciones gastronómicas para todos los gustos, nosotros te proponemos cinco que nos gustan, que saben a verano y vacaciones, que miran al mar y nos deleitan la boca alegrándonos el mediodía y también las veladas del tiempo cálido.