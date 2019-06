5 restaurantes brasileños para saborear el Mundial en Madrid

Este año es el año de Brasil. El país carioca está deseoso de mostrar al mundo de lo que es capaz y durante este verano será la ocasión perfecta para dar a conocer al resto de continentes hasta que punto llega su riqueza cultural, su oferta turística y también gastronómica. Más allá de sus idílicas playas, en las que cualquiera que no esté fuera de sus cabales desearía perderse sin reloj en la muñeca ni móvil en el bolsillo, Brasil es un país que ofrece muchos más atractivos que sus ya conocidas imágenes dignas de aparecer en una postal. El ingenio de Brasil se recoge de forma muy completa en São Paulo, una de las ciudades más vibrantes no solo del país, sino también de todo el continente. Una oferta musical muy amplia, influencias artísticas innovadoras, una cultura sorprendente y unos platos perfectos para recargar energía a ritmo de samba. Contonear las caderas es una buena forma de preparar el estómago para la apetecible gastronomía brasileña que, por suerte, desde hace ya algunos años ocupa un lugar privilegiado entre la oferta de restaurantes de Madrid. La capital española ha acogido con gran entusiasmo los ingredientes exóticos y las recetas tradicionales de Brasil, desde el arroz, al feijao, el farofel, sus exquisitas carnes y, como no, sus caipirinhas y bebidas nacionales. Te proponemos algunos de los restaurantes brasileños de la capital española en los que puedes disfrutar de la mejor cocina del país. Son muchos los kilómetros que separan las dos ciudades pero ambas tienen un punto en común: la cocina brasileña.