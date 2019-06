Recorre Gran Bretaña en bici

Que el ciclismo ha vuelto a ponerse de moda es un hecho, y Gran Bretaña siempre ha sido uno de los países pioneros en este deporte con carreras como Eroica Brittannia en Derbyshire, en el Peak District, el Festival de ciclismo TweedLove en Escocia o los Campeonatos Nacionales de Manchester entre otros. Cada vez son más los viajeros que optan por descubrir nuevos territorios pero montando en bici. Tanto, que las rutas especiales para ellos, son hoy, uno de los reclamos turísticos más importantes en muchas partes del mundo. Y como en Gran Bretaña lo saben bien, estas son sus propuestas para que puedas conocer mejor el país, pero pedaleando en bicicleta.

Broughty Castle | Sustrans

Para los que aguantan mejor, o para los más expertos, lo más recomendable es la Ruta Larga Distancia.

Esta nueva ruta tiene la misma longitud que la cadena de Islas Hébridas Exteriores, y el motivo no es otro que recorre estas 10 islas a través de múltiples vías de transporte pasando por playas paradisíacas y parajes de una belleza inigualable. Con algunos puntos que no te puedes perder y que te van a enamorar. Son sorpresas escondidas en la ruta como Calanais Standing Stones una formación megalítica que data de antes de Stonehenge, o el histórico faro Butt of Lewis.

Bay Cycle Way es otra ruta que no te puedes perder. Comienza en la Reserva Natural de la Isla de Waleny, en Inglaterra, y sigue la línea de una costa todavía desconocida por muchos, recorriendo 81 millas de la campiña de Cumbria y Lancashire. Un trayecto en el que vamos a poder disfrutar de una increíble flora y fauna, y además probar una gastronomía gourmet en alguno de los restaurantes del pequeño pueblecito de Cartmel.

Esta ruta también nos depara algunas sorpresas. Sorpresas como Coniston Priory Buddhist Centre, y el art decó del Midland Hotel.

Coniston Priory Buddhist Centre | Manjushri Kadampa Meditation Centre

Celtic Trail West es una ruta muy especial. Recorre de este a oeste el país de Gales, conectando las localidades de Swansea y Fishguard por la asombrosa costa del sur de con todo el encanto de Pembrokeshire, en especial de sus pueblecitos Tenby y Sandersfoot.

Lo mejor de la ruta el bosque de dunas de arena de Millennium Coastal Park, y el Brunel Trail.

Otras rutas interesantes son South Coast Way y Monsal Trail, Peak District. South Coast Way abarca 360 millas de costa desde Dover, en Kent hasta Dawlish en Devon parando por lugares como Brighton y Hastings.

Brighton | Visit Britain

Si viajas en familia te encantará Monsal Trail, en Peak District. El parque nacional de Peak District, en Derbyshire, ofrece una ruta plana y fácil que transcurre a lo largo de la antigua línea de ferrocarril Midland, con vistas a los valles de piedra caliza. El sendero tiene ocho millas y media, y va desde Blackwell Mill en Chee Dale hasta Coombs Road en Bakewell, atravesando seis túneles mal iluminados, de hasta 400 metros de largo.Y no dejes de parar en The Secret Tea Garden en Miller’s Dale.

Cuckoo Trail, en Sussex, debe su nombre a una antigua tradición en Sussex, la de lanzar un cuco en el Hearthfield Agricultural Show. Recorre 11 millas de asfalto y grava sin tráfico a lo largo de una línea de ferrocarril.

Sorpresas de la ruta: Los bancos de madera del artista Steve Geliot tallados en robles dañados por las tormentas, el pueblo de Hailsham y el convento de Michelham, un monasterio medieval convertido en casa de campo y museo.

Cuckoo Trail, Sussex | Southeast.bike

En Irlanda del NorteLagan and Lough Cycle Way es una ruta de 21 millas, en su mayoría sin tráfico, desde Lisburn a Jordanstown pasando por Belfast. Los ciclistas pueden ir en bicicleta a lo largo de Lagan Towpath y Belfast Lough, con unas vistas espectaculares de las Colinas de Belfast.

Sorpresas de la ruta: El Martin pescador en el Lagan Valley Regional Park,y el pub más famoso de Belfast, The Crown Bar

Si lo tuyo es la bici, toma nota. La primavera está a la vuelta de la esquina.

