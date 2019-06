Sobre raíles en el tren de Campos de Castilla

Hasta el mes de noviembre, os proponemos una escapada de fin de semana en el que vamos a poder disfrutar de la mejor gastronomía, los productos típicos, la naturaleza, los yacimientos arqueológicos, los lugares más emblemáticos y de los grandes literatos de la provincia de Soria. Y todo ello, sobre raíles, los de un tren que nació para conmemorar el centenario de la obra que bajo el mismo nombre dejó el poeta Antonio Machado. Y que, a medida que nos adentramos en las tierras sorianas, descubriremos que son muchas las personas del mundo de la cultura que pasearon por sus calles y dejaron huella de su paso como Gaya Nuño, Gustavo Adolfo Bécquer, Santa Teresa de la Cruz, Tirso de Molina, Gerardo Diego o Pío Baroja.



Una aventura que comienza en un tren muy, muy especial, en el que curiosos personajes, divertidos y entrañables, amenizarán el viaje y se encargarán de acercarnos a la Soria más literaria de la mano de los versos de Antonio Machado o de la leyenda de "El Monte de las ánimas" de Gustavo Adólfo Bécquer.



Ya en el lugar de destino tomaremos un típico desayuno soriano con productos de la zona, con una degustación de productos típicos como la mantequilla soriana con Denominación de Origen, los torreznos de Soria producto con Marca de Garantía, las infusiones naturales, y los quesos y embutidos y los vinos sorianos de D.O. Ribera del Duero.



El Tren Campos de Castilla nos abre la puerta a los lugares más emblemáticos, porque se trata de hacer una ruta turística y guiada que refleja la belleza artística de la ciudad. No hay nada comomuna vista a la espectacular ermita de San Saturio, y sus vistas sobre el río Duero, el conjunto monumental de los Arcos de San Juan con sus leyendas, la Ruta del poeta Antonio Machado, al Instituto Antonio Machado, con un Aula que se abre expresamente para los turistas del Tren Campos de Castilla, el Casino de la Amistad, la Iglesia de Santo Domingo, la Plaza Mayor o el teatro de la Audiencia, entre otros monumentos. Un recorrido para conocer a fondo lo mejor de la ciudad. Con acceso libre al Museo Casa de los Poetas donde se realiza un viaje por todos y cada uno de los escritores y poetas que han encontrado inspiración en Soria y su provincia.



Pasearemos por la naturaleza con una excursión a la de la Laguna Negra, un rincón lleno de magia y a su leyenda, la que habla de que no tiene fondo y de que se comunica con el mar mediante cuevas y corrientes nocturnas.



De vuelta a Soria queda una sorpresa más, el Tren Campos de Castilla hace parada en los restos arqueológicos de la ciudad de Numancia, símbolo de resistencia y de lucha del pueblo celtíbero por la libertad. Un yacimiento impresionante en el que aprenderemos cómo aguantaron ante la invasión de las legiones romanas los numantinos y cómo era la vida en esta atalaya. Una última parada antes regresar a Madrid.



El tren Campos de Castilla incluye: el viaje de ida y vuelta en tren regular Madrid-Soria-Madrid con teatralización, degustación de productos típicos a la llegada a Soria y muchas visitas. Entre ellas, los monumentos Arcos de San Juan y San Saturio, el centro de Soria y el Aula de Machado en el Instituto que lleva su nombre, así como entrada y visita al Casino Amistad de Soria y Casa Museo de los Poetas, a La Tierra de Alvargonzález y subida al paraje de la Laguna Negra de Soria acompañados y a la ciudad de Numancia. Traslados hotel y estación, y seguro de Viaje. Desde 110€ por persona.

