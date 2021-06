Por qué los amantes del surf visitan la costa Ártabra

En la costa Ártabra el Atlántico pega fuerte y por eso atrae a los amantes del surf durante todo el verano. Y quien dice a los amantes del surf dice a los que disfrutan de playas grandes y de mar abierto, de una gastronomía rica a rabiar en la que manda el mar (empezando por los percebes...), de parajes naturales como la laguna de A Frouxeira y de pueblos tan bellos y encantadores como el de Cedeira.

Si pensamos en playas surferas de la costa Ártabra la primera que nos vendrá a la cabeza será la de Pantín porque desde hace 34 años en sus aguas se celebra una prueba que es, desde hace ya varias ediciones, parte de la World Surf League, lo que significa que algunos de los surfers más destacados del mundo visitarán esta zona de Galicia antes de que acabe el mes porque este año la Abanca Pantin Classic Galicia Pro se celebra del 26 de junio al 4 de julio.

Pantin Classic | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Si además de ver a los reyes de las olas quieres disfrutar de un largo paseo junto al mar no tendrás que irte muy lejos, la playa de A Frouxeira, con su laguna, te ofrece dos opciones: la primera es la clásica, recorrer la playa a la orilla del mar (y ojo, son unos 4 kilómetros de punta a punta...); la segunda, el paseo de tablas que recorre la zona interior de la laguna.

¿Que lo que buscas es comer tranquilamente junto al mar y disfrutar de un típico pueblo gallego con puerto de mar? entonces acércate a Cedeira, una localidad a la que no le falta de nada: puerto pesquero, playa, bares y restaurantes con estupendas terrazas y el mejor marraxo que hayas probado nunca.

Pantín | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Este año el verano arrancan con la Abanca Pantin Classic Galicia Pro y lo hace con muchas ganas de surf porque si bien la prueba no se canceló el pasado año a pesar de la pandemia, se celebró al final del verano y bajo estrictas medidas de seguridad; este año la situación, gracias a la buena evolución de la pandemia y el modo en el que crece el número de personas vacunadas contra el virus, se presenta mucho mejor y, si eres de los que adora no solo practicar surf sino ver a los que mejor lo hacen y disfrutar el ambiente surfero, no te puedes perder este encuentro deportivo que marcará el punto de partida del turismo de playa en la costa Ártabra.