5 pueblos con sabor a...

Fresas, alcachofas, morcillas, cogollos y por supuesto jamón. España tiene pueblos con encanto por su belleza natural y riqueza histórica. Los hay que también derrochan deseo y atracción por su encanto gastronómico, cuyo nombre asociamos directamente con un delicioso manjar. Hay pueblos que solo con mencionar su nombre nuestras papilas gustativas se excitan, como Jabugo, Santoña, Calahorra, Benicarló y así hasta el infinito. Así que demos una vuelta por nuestra geografía para descubrir esos sabores tan maravillosos propios de ciertos lugares, que todos hemos probado pero poco conocemos de su historia. Empezamos saboreando una grandiosa ciudad a orillas del Tajo y a los pies de Madrid. Palacios reales, jardines con bosques y parques repletos de numerosas fuentes y un casco antiguo Conjunto Histórico-Artístico conforman el trazado de la ciudad de Aranjuez. Además, El Real Sitio, de incomparable riqueza monumental, ha sido declarado por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad. Aranjuez también es rico en gastronomía y entre coles de Bruselas, faisanes y espárragos, nos quedamos con las fresas, cuyo aroma y sabor le ha llevado a adquirir una excelente fama tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. De hecho, existe el tren de la fresa, que recrea un viaje decimonónico con una locomotora de vapor en la que las azafatas van vestidas de época. Todos sabemos de qué está compuesta la morcilla, ¿verdad? ¡Y lo bien que sabe! Pero si le decimos a un turista cual es su principal ingrediente, seguramente no se atrevería a probarla o se lo pensaría muy bien antes de darle el primer bocado. En la provincia de Burgos se encuentra un pequeño pueblo cuya producción estrella es precisamente la morcilla. Si este alimento ya está fuertemente ligado a esta ciudad, lo está más aún a la tradición del pueblo de Sotopalacios, ubicado a tan sólo 10 kilómetros al norte de la capital. La variedad más consumida en el mundo es la de Burgos. Se caracteriza por un sabor fuerte y color negro y la tradición dice que ha de ser sosa, grasosa y picantosa. El arroz como ingrediente se incorporó en el siglo XVIII y fueron carreteros los que trajeron este ingrediente de las tierras valencianas. Cogollos de… Tudela, como no podía ser de otra manera. Y es que el apellido de este fresco alimento es indudablemente Tudela, una ciudad perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra ubicada a orillas del Ebro. Esta privilegiada situación geográfica en la zona de la ribera, macada por unas características climatológicas específicas, han favorecido un desarrollo gastronómico diferencial con especial mención a la verdura. Además, Tudela es una de las ciudades de origen islámico más importantes de España y en su casco antiguo, donde se erige una espectacular catedral, aún se respira el ambiente de las tres culturas que en ella convivieron: árabes, judíos y cristianos. Seguimos con otra verdura, de color verde, cultivada gracias a las características climatológicas propias del litoral mediterráneo. Se trata de la alcachofa de Benicarló, cuya importancia es tal que queda reflejada en el escudo de este municipio. Benicarló, ciudad costera del bajo Maestrazgo, se encuentra en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, entre Vinaroz y Peñíscola. Además de los atractivos turísticos por excelente ubicación, uno de los más importantes es la oferta gastronómica. Así, destaca sobre todo el arroz, el suquet de pescado o el “conejo al Maestrazgo”. Pero la reina de todas las mesas y que hace las delicias de propios y extraños es la alcachofa. Y para terminar, lo hacemos con una ruta ibérica a Jabugo donde la pata trasera del cerdo lleva el sello Denominación de Origen por su exquisito y único jamón. Con una amplia variedad de productos derivados del cerdo como cañas de lomo, embuchados o chorizos, Jabugo, es un pueblo para oler y saborear. En el interior de Huelva, entre cientos de dehesas, se alza la Sierra de Aracena, y en ella pastan en libertad los cerdos a base de bellotas y pastos naturales para convertirse en los “pata negra” más deseados de la Tierra, ¿o no?