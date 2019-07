Si te gusta el cine, y además eres un amante de los viajes, este es tu ránking. Con la llegada del verano, no hay mejor plan que una tarde de piscina o playa y una noche de película con esa persona especial, o en solitario.

Y es que España puede presumir de haberse convertido en el escenario de algunas de las grandes producciones internacionales. Esto ha convertido a diversas ciudades en un escenario de aventuras fascinantes. Por ello, el buscador de alquileres vacacionales Holidu ha elaborado un ranking de las provincias más cinematográficas.

Para ello, ha contado con el número de películas y series rodadas en ella y ha usado datos de IMDb. ¡Silencio, se rueda!

Madrid | Pixabay

1. Madrid (2714 películas y series)

Esta provincia es la principal fuente de inspiración de los cineastas españoles y extranjeros. Algunas de las producciones que se han grabado aquí son ‘Abre los ojos’ de Amenábar o ‘El ultimátum de Bourne’ de Paul Greengrass. De hecho, los aficionados de esta película pueden visitar algunos escenarios, como son la Estación de Atocha, el Paseo de la Castellana y la terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

Barcelona | Holidu

2. Barcelona (1597 películas y series)

Ni una más, ni una menos. Uno de los mayores atractivos de esta provincia es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. ‘Vicky Cristina Barcelona’ de Woody Allen y ‘Todo sobre mi madre’ de Almodóvar son algunos ejemplos de producciones rodadas en este lugar.

Algunos escenarios de las películas mencionadas anteriormente se encuentran en el Parc Güell, el de la Ciutadella, la Sagrada Familia, La Pedrera o las Ramblas.

Málaga | Holidu

3. Málaga (324 películas y series)

Reconocida provincia cinematográfica de la mano del Festival de Cine de Málaga. Las películas de renombre que han utilizado este lugar como escenario son ‘Torrente 2: Misión en Marbella’ de Santiago Segura, ‘El camino de los ingleses’ de Antonio Banderas o ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ de la saga Millennium. Sin ir más lejos, se pueden seguir los pasos de la investigadora Lisbeth Salander en ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ caminando por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. O también puedes visitar el río Guadalmedina, por el que se rodó una de las escenas del filme español Toro.

Almería | Holidu

4. Almería (315 películas y series)

El cine es una tradición arraigada en esta provincia que tuvo su máximo esplendor entre 1965 y 1975, sobre todo, por las películas western grabadas en su famoso desierto. Algunas superproducciones rodadas aquí son ‘Molly’ con Salma Hayek y Javier Bardem, ‘Wonder Woman: 1984’ y ‘Terminator: Destino oscuro’. El desierto de Tabernas es su principal escenario, así como también La alcazaba de Almería y el litoral de Las Amoladeras.

Sevilla | Holidu

5. Sevilla (271 películas y series)

Algunos ejemplos de clásicos que han elegido a Sevilla como lugar de rodaje son ‘Star Wars episodio II: El ataque de los clones’, ‘El dictador’ u ‘Ocho Apellidos Vascos’. La Plaza de España hizo su aparición en esta entrega de La Guerra de las Galaxias, así como Los Reales Alcázares de Sevilla en Juego de Tronos.

Seas amante o no del cine, no dudarás en visitar estos rincones que no solo han protagonizado algunas de las grandes producciones, sino también tu corazón. ¡Se rueda!