Primero Primera, un hotel muy familiar

A principios del siglo XX en el barrio residencial de Tres Torres, en Barcelona, se construyeron varios edificios que fueron ocupados por familias. El ambiente tranquilo y las casas acogedoras fueron el máximo reclamo del lugar, a tan solo 10 minutos del centro de la Ciudad Condal. El barrio de las Tres Torres surgió como tal entre 1901 y 1903, como una zona de la periferia de Sant Gervasi y poco a poco empezó a urbanizarse, construyendo primero tres torres que fueron para los hermanos Romani y Climent Masía. Décadas después la zona se llenó de pisos de alto standing y en este lugar se encuentra el edificio del que vamos a hablar. Una de esas casas de gran amplitud y con una luz especial es lo que hoy conocemos como Primero Primera, un hotel boutique compuesto por 30 habitaciones muy espaciosas que ofrece todas las características que puede tener una casa particular. Es tranquilo y acogedor, tiene un ambiente relajado y derrocha familiaridad. No podía ser de otra manera ya que lo que hoy es un hotel, ha sido durante años una casa de una familia, y esa es esencia es algo que no se pierde. Sobre todo porque desde que fuera construido el edificio en el año 1955 la familia propietaria ha residido en él con sus 8 hijos, pasando de generación en generación. En 2011 la propiedad se renovó completamente para darte otro uso distinto hasta el entonces visto y, conservando sus amplios espacios y también los materiales nobles que caracterizaban la construcción original, el edificio se convirtió en Primero Primera. En este hotel se puede encontrar la exclusividad nada más entrar y el trato cercano y la calidad son dos máximas que se cumplen a rajatabla. Porque, ¿dónde se está mejor que en casa? Imagina que tuvieras una casa en Barcelona a la que pudieras ir siempre que te apetece, acompañado por tu familia, pareja o amigos. Así es Primero Primera, un hotel muy cercano a las calles comerciales de Mandri y de Sarriá, un alojamiento para descansar del ritmo frenético de la ciudad y desconectar durante unas horas para recargar las pilas. Todas sus habitaciones son exteriores y han sido decoradas como mucho cuidado, dando prioridad a la comodidad pero sin olvidarse de cierto minimalismo y de la esencia del lugar. Una casa tiene luz, detalles que la hacen acogedoras, toallas y sábanas 100% de algodón… y todo ello lo tiene Primero Primera. En cuanto a sus espacios comunes, el hotel cuenta con un pequeño gimnasio en el que se puede hacer ejercicio, una amplia selección de libros en su biblioteca, entre los que se encuentran novelas en diferentes idiomas, volúmenes sobre Barcelona o libros sobre arte. En el bar, un punto de encuentro, no hay camareros, cada uno se apunta las consumiciones que toma para luego comunicárselo a los responsables, el wifi gratuito es muy cómodo, su piscina en el jardín invita a darse un baño en los días más calurosos del año y su parking privado con acceso directo a la recepción es muy práctico. También se pueden contratar masajes, solicitar la prensa con el desayuno de manera gratuita o pasar un rato agradable en su salón de estar a la vera de su chimenea. Primero Primera es un concepto de hotel diferente, selecto, del que solo disfrutan sibaritas que saben que sentirse como en casa es todo un lujo.