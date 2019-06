5 playas únicas en la isla del Hierro

La isla del Hierro, en Canarias, está de máxima actualidad. Tras los meses en los que ocupó titulares por causa de la actividad volcánica frente a sus costas, ahora es noticia por los pasos de gigante que ha dado para convertirse en ecoeficiente. Su nueva central hidroeólica de Gorona del Viento, convertirá a la más pequeña y joven de las Canarias en la primera isla del mundo en generar su electricidad con energías renovables. Pero no faltaban antes motivos para querer escaparse a El Hierro. No es la isla con más playas del archipiélago, y tampoco hará las delicias de los que buscan arena dorada y fina, palmeras y kilómetros de paseos marítimos en los que pasear. Como buena isla volcánica, su costa es abrupta, con pequeñas calas, algunas extremadamente rocosas, en las que el baño es toda una experiencia y en la que la belleza de las formaciones es única. Además, la particularidad de las playas, que no llegan a 20, es que incluye muchas piscinas naturales, en las que el chapuzón se realiza con calma, relajados, a pesar de encontrarnos a pocos metros del Atlántico en todo su esplendor. Nosotros nos quedamos con estas cinco que, sin duda, hará las delicias del viajero que elija El Hierro este verano.