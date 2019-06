5 playas para enamorarse de las Rías Baixas

La costa sur de Galicia no tiene prácticamente nada que envidiar a las que se encuentran miles de kilómetros al sur, cerca del Ecuador, especialmente los días de buen tiempo, ya que aquí cuentan con grandes arenales de finos y dorados granos en los que disfrutar de jornadas playeras de ensueño. En familia, con amigos o solos, con un buen libro, el iPod y una toalla, acercarse hasta las Rías Baixas es asegurarse la calidad de vida. Imposible no tener como referente, en todo momento, el archipiélago de las islas Cíes, especialmente si hemos llegado a través de Vigo, que ejerce de gran anfitriona y que concentra buena parte de la marcha. Pero a partir de ahí se abren muchas posibilidades en las que descubrir rutas con encanto naturales, playas jalonadas por faros y grandes pedregales, así como restaurantes y pueblos marineros donde chuparse los dedos. También es visita obligada O Grove, que alberga la popular isla de La Toja, famosa por su peculiar Casa de las Conchas y su balneario. Allí los surferos van a La Lanzada, una preciosa playa situada cerca de otro de los municipios turísticos por excelencia, Sanxenxo. No faltan opciones, sino más bien días en el calendario y horas en el reloj para poder abarcar todo lo que ofrece la costa de la provincia de Pontevedra.