La playa más pequeña del mundo

Que Gulpiyuri sea una playa pequeña, muy pequeña, cabe que la más pequeña del mundo, no dejaría de ser una curiosad, una mera anécdota en la inmensa belleza natural que es Asturias. Pero sucede que no es así, y es que Gulpiyuri, además de una playa de bolsillo, es una playa sin vistas al mar. El lugar del mundo que ocupa Gulpiyuri, por más que no alcance los 50 metros de largo, es de una belleza infinita y todo un regalo natural: podrás sentarte a la orilla del mar viéndote entre arena y rocas sin sentir siquiera que es en la inmensidad del océano donde estás mojando tus pies porque el mar no se ve, frente a ti se levanta una montaña de roca que, a modo de concesión secreta, permite que bajo ella se cuele el mar y forme una playa, la de Gulpiyuri, dicen que la más pequeña del mundo y declarada Monumento Natural. Además, no será esa la única vista que tengas de esta sugerente playa, también podrás verla desde arriba, pisando las rocas que permiten el paso del mar y la formación de Gulpiyuri. Por más que sea ésta una playa pequeña, por más que sea norte y el tiempo resulte traicionero, por más pereza que sientas ante los kilómetros que tengas que recorrer para llegar a ella, Gulpiyuri es un lugar a visitar y lo es por sí mismo y por su entorno, no en vano estás en la costa asturiana, entre Llanes y Ribadesella, con Arriondas cerca y hasta un río célebre por su acogida a las piraguas tanto en su bajada oficial en agosto como en otras fechas, el Sella; y, por supuesto, con los Picos de Europa al fondo, tierra adentro y hacia el cielo. Asturias es, además de un espacio natural imperdible, un lugar de riqueza gastronómica y cultural en el que rendir el gusto al cabrales y brindar por una gran escapada a la playa más pequeña con un culín de sidra.