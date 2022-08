Galicia no es el destino que más se elige para veranear. Tiene playas, pero la mayoría de personas tienden a preferir las de la Comunidad Valenciana o Andalucía por el clima. Sin embargo, Galicia nos ofrece unas mejores temperaturas y, además, muchas posibilidades para disfrutar esta época del año. Y si no me crees, quédate a descubrirlo; he preparado una lista de planes veraniegos para hacer en Galicia.

Bañarse en la playa de Rodas

Para empezar, puedes optar por pasar un día en las playas de las Islas Cíes. De hecho, la playa de Rodas ha sido escogida recientemente como la mejor del mundo. El agua está congelada, pero es de color turquesa y está limpísima. La arena es fina y blanca y los alrededores están repletos de naturaleza.

Contemplar las estrellas desde las Islas Cíes

Seguimos en las Islas Cíes porque te permiten hacer otro plan veraniego perfecto: mirar las estrellas antes de dormir. Allí no hay coches, ni contaminación ambiental ni contaminación lumínica. Lo que si hay es un camping en el que pasar la noche disfrutando del cielo estrellado.

Atardecer | Pixabay

Ver el atardecer desde una playa

La playa de Samil es larga y de arena blanca, así que quizá quieras pasar allí el día. Y después, claro, quedarte a ver cómo el sol se esconde por detrás del mar y las islas Cíes. Pero no es el único lugar desde el que ver un atardecer, sino que hay muchos, porque en Galicia hay un sinfín de playas.

Bailar en unas fiestas de pueblo

Muchos son los pueblos que celebran su fiesta mayor en verano y contratan a una orquesta para animar amenizar las noches. ¿Se te ocurre mejor plan veraniego que bailar al ritmo de la música mientras te tomas una tapa de pulpo a la gallega?

Sardinas | Pixabay

Hacer una sardiñada con los amigos

¿Quién dijo barbacoa? En Galicia es típico reunirse con los amigoa en verano y hacer una sardiñada, es decir, asar unas cuants sardinas para comerlas mientras se disfruta de una buena charla y, claro está, de una sobremesa que se alarga casi hasta la hora de cenar.

Pasear en bicicleta por la Isla de Arousa

Llegar en barco a la isla de Arousa, recorrer sus 11 kilómetros de arenales en bicicleta, bañarse en alguna de sus mejores playas para reponer fuerzas y terminar el día con un picnic con vistas al mar. ¿No te parece este también un buen plan?

