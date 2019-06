5 planes para un San Froilán diferente

Las fiestas de San Froilán vienen celebrándose desde 1754, hace ya más de 260 años. Y a lo largo de estos más de dos siglos han sabido adaptarse año tras año a los nuevos tiempos, conjugando a la perfección modernidad y tradición. Estas fiestas patronales, que este año arrancan el 3 de octubre y se prolongan hasta el día 12, están declaradas de Interés Turístico Nacional.

Lugo se convierte en estas fechas en el epicentro de la vida social de Galicia. Miles y miles de personas acuden a la vieja ciudad. No sólo de los alrededores, no sólo de toda Galicia; acuden personas de toda España, y muy especialmente de Asturias y León. Si las fiestas de Lleida dan el pistoletazo de salida a las celebraciones de otoño, las fiestas de San Froilán son la continuación perfecta.

Así que, si piensas acercarte para desconectar, pasar un rato agradable y conocer porqué esta celebración está considerada como las fiestas del otoño gallego por excelencia, aquí te proponemos cinco planes que te van a sorprender. Vas a descubrir de qué manera, más de un cuarto de milenio después, estas fiestas combinan las últimas tendencias con su más pura esencia gallega:

1. Sanfroidance 2015. ¿De qué va esto? ¿Bailes regionales? No. No te equivoques. Sanfroidance ya va por su décima edición y es un festival de música negra y electrónica que recoge estilos como el soul, el gospel o el jazz. Pero también el reggae, dancehall, rap, disco, break, swing y mashup. Todos estos estilos se fusionan con la electrónica más groovera y aunque la gran mayoría de artistas en este tipo de festivales suelen ser hombres para esta edición la gran sorpresa es que los dj’s y los grupos que actuarán estarán formados casi en su totalidad por mujeres. Habrá talleres, espectáculos y deporte urbano que irán acompañados de actuaciones musicales a cargo de 'Sisters in the house', 'Mounqup' y 'Dj Ches'.

2. La Duendeneta. No te dejes engañar por el nombre porque aunque pueda tener resonancias folclóricas es difícil que sepas de qué se trata si no has estado estos últimos años en las fiestas de Lugo. La Duendeneta es una discoteca móvil vintage que nació gracias a la empresa 'Duende Instrumentos Musicales', que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Al frente de la Duendeneta estará el periodista y crítico musical Carlos Crespo. Las actuaciones están previstas los días 4, 5, 8, 9 y 10 de octubre y esta discoteca móvil distribuirá sus actuaciones entre las plazas de la Soledad y Campo de Castillo.

3. Conciertos. A lo largo de estos diez días de fiestas por las noches se celebran conciertos gratuitos con los intérpretes que más tirón tienen en el panorama musical español. Los rateros 'Los chikos del maíz' abren las actuaciones musicales el sábado 3 de octubre en la plaza Horta do Seminario. Y ese mismo día pero en la plaza de Santa María tocarán Anni B Sweet y el grupo humorístico-musical Antílopez. A ellos se irán sumando en los sucesivos días las actuaciones de Kiko Veneno, M-Clan, Carlos Jean, Luar na Lubre o Siniestro Total, entre otros.

4. Concurso de pulperos y pulperas. Se celebrará la tarde del día 8 de octubre en el Mercado Municipal de Abastos y habrá un jurado que valorará el sabor, la textura, el punto de cocción, el adobo, el corte y la presentación. Tras la cata realizada por el jurado habrá una degustación popular que estará limitada a 300 personas y que habrán de retirar previamente un ticket ese mismo día en el propio mercado por importe de 1 euro entre las 17.00 y las 19.30 de la tarde.

5. 'Domingo Das Mozas'. Se celebra el segundo domingo de las fiestas y sin duda alguna es uno de los días grandes. Se forman verdaderos ríos de gente que acude atraída por el espectáculo que supone ver el desfile laico en el que se exalta el traje tradicional y el folclore gallego. El desfile tiene lugar entre la Plaza Mayor y el parque Rosalía. Pura esencia gallega, pura esencia de San Froilán. Hay quien considera a este día una fiesta dentro de otra fiesta.

Estas fiestas son la excusa perfecta para escapar de la rutina impuesta por septiembre. Acércate a disfrutar de la belleza de Lugo, de sus paisajes y su gastronomía y descubre porqué 261 años después los lucenses siguen rindiendo homenaje a San Froilán, adaptando sus tradiciones a los tiempos modernos.

