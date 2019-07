La capital española siempre se ha caracterizado por su amplia gama de actividades que ofrece durante todas las épocas del año. El verano no iba a ser menos. Este 2019 se presenta con una agenda para todos los gustos.

Eso sí. Hay algo de lo que no podrás librarte: el calor. Así que coge papel y bolígrafo y apúntate todas estas actividades que te sacarán de la cueva de tu habitación durante el mes de julio.

Piscinas en Madrid | Diario de Madrid – Wikipedia

Piscinas de verano

No olvidemos que las piscinas se han convertido en uno de los lugares más importantes para los madrileños. Y es que no hay nada más refrescante que un buen baño. Es por ello por lo que la capital ha pensado en ellos ofreciendo 20 piscinas municipales que están abiertas ahta el 22 de septiembre de 11:00 a 21:00 horas.

Batalla Naval de Vallecas | Sabbut – Wikimedia

Batalla Naval de Vallecas

Tienes una cita el 14 de julio con la Cofradía Marinera de Vallecas, que es la encargada de poner la diversión a este festejo. Lleva celebrándose desde hace 37 años y ya es toda una tradición. Se trata de una fiesta acuática que tiene lugar en el clásico Bulevar.

Palacio Real | Manuel – Wikimedia

Cambio de guardia en el Palacio Real

Todos los miércoles y sábados de 11:00 a 12:00 horas puedes disfrutar del cambio de la Guardia Real. Y no solo eso, sino que el primer miércoles de cada mes se celebra el Relevo solemne. ¡No te pierdas este espectáculo único! Eso sí, llévate una botella de agua.

Veranos de la Villa | Diario de Madrid – Wikimedia

Veranos de la Villa

Se trata del festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid en el que reivindica la cultura en todos los rincones de la ciudad. Con acceso gratuito, ofrece una programación con 41 citas artísticas en 35 espacios diferentes que finaliza el 1 de septiembre. Música, danza, teatro, circo, zarcuela, cabaré y cine son algunos de los ámbitos presentes. Para consultar el cartel, visita veranosdelavilla.madrid.es.

Mercdes Benz-Fashion Week | Discasto – Flickr

Mercedes Benz-Fashion Week (Edición julio)

Tal y como informa la página web oficial de Turismo de Madrid, del 5 al 10 de julio, los amantes de la moda podrán disfrutar de la gran pasarela en el Pabellón 14.1 de IFEMA – Feria de Madrid. Mercedes Benz-Fashion Week toma el pulso de las últimas tendencias de moda y se convierte en el punto de encuentro entre creadores, prensa y apasionados de este arte.

Vaya, vaya, aquí no hay playa. No, Madrid no tiene playa, pero tiene mil y una actividades que te harán disfrutar de tus esperadas vacaciones. ¡A darlo todo!