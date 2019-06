Pedaleando por la vía del tren

Si buscamos planes originales pero que además se conviertan en una escapada perfecta en familia, podemos desplazarnos a Cataluña. Y es que no hay nada mejor que disfrutar al aire libre, haciendo deporte y rodeado de un maravilloso entorno natural. Esta es la propuesta que nos hacen desde El Cardener, una zona turística situada al oeste de la comarca de El Bages entre Cardona y Manresa, a tan sólo una hora de Barcelona.



El Ecorail del Cardener es un proyecto innovador, original y único en Cataluña y en España. Un proyecto que aprovecha las vías ferroviarias del territorio para convertirlas en un sistema de transporte turístico diferente. Con un recorrido que tiene en total 8 kilómetros, entre el pueblo de Callús y el Mas de Sant Iscle, cerca del Parque de l'Agulla, en Manresa. Un itinerario, que nos permitirá descubrir el Pla de Bages recorriendo lugares de interés turístico, histórico y paisajístico. En plena naturaleza y con magníficas vistas de las montañas de Montserrat, el Pla de Bages y el paisaje del Cardener.



El Ecorail funciona para el Ciclorail y el Trenpat, dos sistemas de transporte que utilizan vehículos ligeros, simples y que se desplazan a baja velocidad. El Ciclorail es un bastidor metálico que se ha acoplado a las vías del tren, sobre el que se colocan dos bicicletas convencionales, las ruedas traseras se mueven sobre el carril y reciben la tracción del pedaleo y de la frenada. El Trenpat, por su parte, es un trenecito pequeño que funciona con un motor, con una capacidad para siete personas y al que puede subir todo tipo de público. En ambos, los apeaderos se han cuidado al detalle y tienen un marcado y encantador sabor ferroviario de antaño.



En Callús, se ha adecuado como Centro de Acogida de Visitantes un vagón-restaurante del año 1930 de la Compañía Internacional Wagon Lits, que había hecho en tiempos el trayecto Lisboa-París. Este vagón funciona como punto de recepción, información y venta de billetes. Todo decorado con una campana y un reloj, un escenario perfecto para este Centro. Ambos transportes son aptos para cualquier tipo de público. Todo depende del esfuerzo que quieras invertir. Para los más pequeños y los papis que estén menos en forma lo mejor es el trenecito, sin duda.

El itinerario con el Trenpat o con el Ciclorail discurre rodeado de naturaleza y con magníficas vistas del Pla de Bages y de su entorno. Pero no sólo, ya que vamos a pasar por otros lugares de interés como son: el casco urbano de Callús, el Santuario de Juncadella, una iglesia del Siglo XVIII donde se puede contemplar la imagen de la patrona del Pla de Bages, la Masía Les Torres, un conjunto arquitectónico de carácter defensivo del Siglo XIV o la Acequia que es un canal que se inició en el año 1339 para llevar agua a la ciudad de Manresa después de años de sequía. Actualmente el Parque de la Sèquia es un sendero de 26 kilómetros que recorre el canal medieval. Y más lugares que se pueden ver son Mas de Sant Iscle, con su iglesia románica; la bodega de la D.O. Pla de Bages y una Agrotienda y el Parque de l'Agulla, un lago artificial, que se ha convertido en un punto de encuentro y en un espacio de ocio para toda la familia.

El Ecorail funciona todos los domingos y es necesario reservar con antelación llamando al Consorci de Promoció Turística del Cardener al teléfono 93 8361708 o enviando un correo electrónico a la dirección info@ecorail.es

La zona de El Cardener es ideal para disfrutar de los paisajes de la sierra de Castelltallat y descubrir el patrimonio con rutas con caravana y a caballo. También para adentrarse en los secretos y los misterios del espacio en el Observatorio Astronómico de Castelltallat. Vivir los encantos del Pla de Bages de una manera diferente, haciendo deporte y con visitas culturales a la vez, con el Ecorail del Cardener o volar en parapente. Y si quieres seguir las rutas de senderismo señalizadas podrás descubrir iglesias románicas, cabañas de viña y panorámicas impresionantes; y todo a la orilla del río Cardener. Si te apetece el plan entra en El Cardener y descubre todas sus iniciativas.