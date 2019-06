Paso a paso: así es la Semana Santa más castiza

Repican campanas a lo lejos, las iglesias se engalanan y las tallas se preparan para volver a tomar la calle un año después. Llega la Semana Santa y el calendario se inunda de actos, celebraciones y fiestas de diversa índole dispuestos a erizar la piel a devotos y extraños, como si de un virus masivo se tratase. Cofrades, hermandades, tambores y cornetas, escapularios, imágenes y damas con mantilla son algunos de los iconos que mejor representan –a modo general- esta semana de carácter religioso, no obstante, cada ciudad y pueblo guarda con celo su idiosincrasia ofreciendo un sinfín de opciones a la hora de disfrutar de esta fiesta nacional. Si bien a lo largo y ancho de nuestra variada geografía existen distintas formas de entender y vivir la Semana Santa, en esta ocasión nos centraremos en la región central del país, que recorreremos con avivada curiosidad, para conocer más de cerca aquellas citas ineludibles que no debemos perdernos si nos encontramos cerca. Comenzaremos esta particular inmersión en la capital, donde nos espera el Madrid más castizo, el de las procesiones numerosas por sus calles más emblemáticas, el de las torrijas y los Soldaditos de Pavía. Seguiremos descubriendo la Semana Santa en Castilla-La Mancha. Allí nos esperan Toledo, donde celebra también el IV centenario de la muerte de El Greco, y Cuenca, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. En esta Comunidad Autónoma visitaremos además las localidades de Hiendelaencia, en la que se representa con gran vehemencia de La Pasión, y Hellín, donde más de veinte mil tamborileros vestidos con túnica negra y pañuelo rojo rompen con el silencio reinante. Ya en la Región de Murcia asistiremos a la procesión de Los Salzillos, protagonizada por cuatro mil nazarenos de túnica morada, y de Los Coloraos, en la que los niños reparten entre los asistentes caramelos y habas tiernas. En Valencia nos esperará la Semana Santa Marinera y, ya por último, en tierras extremeñas alcanzaremos Oliva de la Frontera donde se recrea el Jerusalén del siglo I, Valverde de la Vera y su famoso acto de penitencia y Cáceres, ciudad en la que nos aguarda la antiquísima y misteriosa Hermandad del Cristo Negro. Ya huele a incienso, se acerca el Domingo de Ramos, llega la Semana Santa, ¿te vienes a vivirla con nosotros?