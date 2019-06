Un paseo por las nubes

Ver el mundo desde el cielo es siempre una aventura que atrae intenciones, pero hacerlo desde un globo aerostático multiplica la emoción porque este tipo de vehículos se desplazan a merced del aire, tú dices donde quieres ir y luego el aire te bailará a su antojo en la dirección que guste, claro que con un piloto experto que sabe bailar a su veces a través de las corrientes de aire el asunto gana diversión y pierde riesgo convirtiéndose en una aventura de lo más recomendable. Tanto si te pierdes por los paisajes naturales como si lo tuyo es el turismo de piedras e historia, un viaje en globo -con Siempre en las nubes- te dará una nueva perspectiva de tus espacios comunes y te llevará a las nubes para que las sientas sobre tu piel como no lo habías hecho nunca antes. El acueducto de Segovia, su Alcázar, la Catedral de Toledo o el Circo Romano de Mérida no se ven igual desde el aire que pie en tierra, y la emoción de subir se a un globo como hicieran hace tres siglos sus inventores y los pioneros que siguieron sus pasos, es incomparable. Y es que la tensión y los nervios comienzan de buena mañana... Los vuelos en globo se inician al amanecer, mientras el sol despunta el globo va tomando forma y aire; podrás colaborar en el montaje del globo y sentir así como se gesta tu bautismo en estas lides; el vuelo dura una hora aproximadamente, tiempo suficiente para llegar a las nubes y recorrer el trozo de geografía de España que alcances en función del lugar de partida y de las corrientes de aire. Ya en tierra toca brindar y reír, degustar un almuerzo y pensar en repetir la experiencia porque, incluso aunque no cambies el punto de partida, ningún vuelo es igual al anterior, caprichos del aire. Siempre en las nubes sobrevolará Segovia, Salamanca, Mérida y Aranjuez durante el mes de marzo, lo harán siempre por la mañana salvo el último sábado de cada mes, ese día habrá vuelo nocturno. Puedes unirte a estos vuelos programados -estás a tiempo porque todavía quedan plazas libres- o puedes optar por un vuelo privado, sólo para ti, para tus amigos y en el lugar que elijas, siempre, claro está, que el experto equipo de Siempre en las nubes lo considere adecuado para un vuelo en globo. Un vuelo en globo puede ser una gran aventura a compartir o a regalar, nos parece un gran plan incluso para sorprender a papá en su día...