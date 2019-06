Sin parar de bailar en el Ushuaïa Beach de Ibiza

¿En qué lugar del mundo puedes encontrar una discoteca y un hotel que se fusionan para crear un hotel-club con pista de baile al aire libre, piscina y escenario de eventos? En Ibiza, por supuesto. Te proponemos una estancia en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Un nuevo concepto de hotel que ha cambiado a Ibiza para siempre. Nada mejor para que disfrutes de la noche ibicenca sin necesidad de salir de tu habitación si no quieres. Cóctel bar musical en la recepción. Las actuaciones de los mejores DJs del mundo desde el espectacular escenario al lado de la piscina e incluso desde tu propia habitación, rodeado de un entorno moderno, de diseño, con todo tipo de comodidades, lujos y servicios exclusivos VIP. El hotel está en primera línea de playa y tiene su propio Club al borde del mar. Y con la opción de practicar algunos deportes acuáticos, buceo o disfrutar del paseo marítimo de Ibiza, si la marcha y el cuerpo te lo permiten. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cuenta con restaurantes de alta calidad tanto de día como de noche, siempre en un ambiente elegante y exclusivo en el corazón de Playa d'en Bossa. Una cocina fusión de lo mejor del mediterráneo y los sabores del Japón. Arte y creatividad, desayunos tipo buffet o a la carta en el Beach Club, en The Ushuaïa Club, o en el comedor con terraza de la piscina de The Ushuaïa Tower. En el Beach Club grandesde vinos, carnes y pescados con guarnición y vistas al mar. El Asador Montauk. Y sushi y teppanyaki en el restaurante japonés. El hotel dispone también de un jardín Zen. Y nada mejor para reponer fuerzas que el centro de bienestar, EQllibrium, para darte una sauna, un masaje o disfrutar de una terapia de piedras calientes, perfecta para afrontar una nueva noche de marcha. Centro Fitness perfectamente equipado. Las mejores y más exclusivas "daytime parties" en primera línea de la playa más alucinante de la isla. Un hotel sólo para adultos. Terrazas de madera, con altísimas palmeras y camas balinesas con cortinas de muselina que caen en cascada. Tres piscinas, una de ellas infinita que se asoma sobre el mar Mediterráneo, y bares de copas alrededor. El Ushuaïa Ibiza Beach Hotel consta de dos establecimientos adyacentes: The Ushuaïa Club, con un espectacular escenario al lado de la piscina, y The Ushuaïa Tower 2013, el antiguo Fiesta Hotel Playa d'en Bossa, con las mejores vistas al mar y la playa de toda la zona. The Tower cuenta con las habitaciones más increíbles de la isla, con impresionantes vistas y tecnología de última generación con nuevas instalaciones y servicios. Desde jacuzzis en las terrazas exteriores hasta un innovador sistema de cromoterapia con luces LED, especial para sibaritas. Si eres de los que busca las mejores fiestas ibicencas y te gusta estar en el centro de la acción entonces The Club es sin duda tu sitio. Suéltate la melena desde por la mañana y disfruta todo el día en el centro de la pista de baile. Precios desde 374 euros la noche. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es un concepto totalmente vanguardista. Con una decoración elegante, contemporánea y minimalista, y con detalles inspirados en la naturaleza, con espacios diseñados para seducir. Una experiencia única para fashionistas o para quiénes quieren lucir palmito. Unas vacaciones para experimentar nuevas emociones en el corazón de Ibiza.