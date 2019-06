El paraíso de Flavio Briatore

Kenia es un paraíso en sí mismo. De atardeceres mágicos, de fauna impactante y de paisajes que se anteponen a la respiración y la detienen durante unos instantes. Todo aquel que viaja al continente africano vuelve con la sensación de haber conocido no solo un paraíso, sino un lugar único en el mundo, bañado por una luz especial y donde los sonidos y sensaciones se intensifican.

El ex director de la Escudería Renault, Flavio Briatore, huyendo quizás del sonido atronador de los coches de Fórmula 1 y del ritmo delirante de este deporte, encontró también en Kenia su particular paraíso. En el país, se construyó una vivienda a la que el multimillonario italiano acudía acompañado de familiares y amigos para relajarse y desconectar.

Hasta 2010, esta propiedad situada en la localidad de Malindi, en la costa de Kenia, era únicamente para uso exclusivo de Flavio Briatore. Pero fue en ese año cuando decidió reformarla, creando un complejo hotelero, y así compartir su paraíso particular con el resto del mundo. Porque él mismo está convencido de que una vez que se visita Kenia, se vuelve.

El empresario no quiso dar forma a un hotel al uso, sino que decidió crear un lugar único destinado a los huéspedes más exclusivos. Se llama Lion in the Sun y, como su nombre sugiere, es tranquilo, calmado y en él todo se realiza con pausa y sin prisa.

Se encuentra en una de las playas más bellas de todo Kenia, a solo 130 kilómetros de Mombassa. Pero no solo su ubicación es la responsable de que cada año numerosos rostros conocidos decidan pasar unos días en el hotel. Entre palmeras y buganvillas, con el Océano Ýndico por delante, este resort tiene una playa privada, piscina, pista de tenis, campo de golf e incluso se puede hacer equitación en las inmediaciones de

sus instalaciones, además de todo tipo de deportes acuáticos.

Para el paladar, el restaurante del Lion in the Sun mezcla la cocina italiana –como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta el origen de su dueño- con platos locales realizados con ingredientes exóticos y muy aromáticos. Una estancia en el hotel es sinónimo de felicidad, ya que todas las preocupaciones se olvidan al entrar en él y los huéspedes se centran en disfrutar de ellos mismos y de la compañía elegida.

En el Spa Henri Chenot, se llevan a cabo tratamientos detox que hacen uso de las técnicas más avanzadas, siempre con un punto tradicional que se obtiene de la medicina china. En él se respira un ambiente que traslada a otros mundos y culturas como la árabe o la india y hacen de él un santuario de paz.

Está compuesto por 16 habitaciones, todas ellas decoradas de manera sobria, en madera y con textiles orgánicos. Aparentemente sencillas pero con un toque sofisticado que deja entrever su condición de hotel de lujo. Flavio Briatore eligió este lugar idílico en Malindi por muchos motivos, y ahora está al alcance de algunos privilegiados descubrirlo.