Pampaneira, el secreto de La Alpujarra

En pleno corazón de La Alpujarra granadina se encuentra uno de esos pequeños pueblos con encanto que no deberían pasar desapercibidos para el viajero que quiera conocer los secretos de esta comarca andaluza. Se trata de Pampaneira, punto de partida del barranco del Poqueira y que destaca en la ladera de la montaña en la que se encuentra por sus casas encaladas, que contrastan maravillosamente con el verde de la vegetación y el azul del cielo. Pasear por las calles de Pampaneira es encontrar continuamente pequeñas tiendas de jarapas, unos tejidos artesanos que se realizan en mil colores y que le dan una vida única al pueblo, solo rivalizando con las mil flores, sobre todo geranios, que decoran también las casas. Estas telas, en su origen, eran alfombras que se hacían en telares artesanos familiares a partir de restos de lana o trapos viejos, pero hoy se pueden encontrar de algodón y otros materiales. Con una extensión de unos 18 kilómetros cuadrados, Pampaneira tiene una población de unos 340 habitantes. En sus restaurantes se puede comer el 'plato alpujarreño', un variado que no entiende de ligerezas, ya que combina patatas a lo pobre, pimientos, huevos fritos, chorizo, morcilla, lomo y jamón. Además, se puede completar el ágape con postres de miel, que también se elabora en el pueblo, o los clásicos roscos. Aquellos que crean en supersticiones no pueden dejar pasar la oportunidad de beber el agua de la fuente de Chumpaneira. Cuenta la leyenda que tiene propiedades 'milagrosas' y que es beberla y encontrar pareja... Y si se tiene ya la media naranja, nada como recorrer con calma las calles, empinadas, disfrutando de cada rincón, a cuál más romántico. Pampaneira es uno de los pueblos incluidos en la red nacional de los Pueblos Más Bonitos de España. Sin duda, esta joya de La Alpujarra granadina lo merece.