5 museos españoles para visitar, gratis, en una escapada

Cada una de estas ciudades encierra un patrimonio cultural que vale la pena conocer. Como estos grandes museos que además puedes visitarlos de forma gratuita durante los fines de semana. Una magnífica oportunidad para hacerse con algunas de estas propuestas de Weekendesk.es para una escapada con motivo del Día Internacional de los Museos.



Mérida y el Museo de Arte Romano.

Fue fundada por los romanos en el 25 a. C. y se convirtió en una de las más importantes de Hispania y contó con todas las comodidades de las grandes ciudades romanas. En 1993, el Conjunto Arqueológico de Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco. El Teatro El anfiteatro, el Circo romano…. El Templo de Diana… tantas obras que tienes para visitar, que vale la pena una escapada.



Y nada mejor que completar todo el contexto histórico que visitando el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR). Aquí veras hallazgos arqueológicos, esculturas, objetos de uso cotidiano y todo lo que necesitas para hacerte una idea global de cómo era la vida de los antiguos pobladores de la ciudad. No te pierdas las arquitectura del museo, porque es simplemente maravillosa.



Weekendesk.es nos propone la estancia en el Hotel & Boutique Spa Adealba que queda muy cerca del Museo y del Teatro Romano. Esta antigua casa señorial del s. XIX cuenta con todas las comodidades que necesitas. Por 46€ por persona, podrás disfrutar de 1 noche en habitación doble estándar para dos personas, desayuno continental a la carta y acceso al Spa.



Toledo y su Museo del Ejército.

Si aún no la conoces, empieza ya mismo a programar tu visita a esta ciudad tan importante en la historia de nuestro país.

Además de un recorrido por sus callecitas, esta escapada a Toledo merece la vista al Museo del Ejército que ahora está ubicado en el Alcázar de la ciudad. Allí conocerás la historia de las milicias españolas, desde las formas organizativas más rudimentarias hasta las que llegan hasta nuestros días. Más de 30.000 fondos de arma, uniformes y todo tipo de artilugios usados en la defensa de nuestro territorio. El museo se puede visitar, gratis, todos los domingos del año de 10 a 17 horas.



Weekendesk.es propone alojarte en el Hotel Alfonso VI ubicado en pleno casco antiguo. Por 58€ por persona, disfrutarás de 1 noche en habitación doble estándar, con vistas a la ciudad, para 2 personas; desayuno buffet, cena gastronómica y detalle de bienvenida en la habitación.



Barcelona y su Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Mar, arte, cultura, siglos de historia, con un rico legado gastronómico, cosmopolita, colorida, cambiante, dinámica. Barcelona es así y su MNAC es espectacular. Aquí encontrarás una de las colecciones de arte románico más completas del mundo. El museo alberga maravillas, pero también las muestra en su arquitectura. La estructura presenta una cúpula central que recuerda a la basílica de San Pedro del Vaticano, sus torres laterales recuerdan a la Giralda de Sevilla… El Museo puede visitarse, gratis, los sábados desde las 15 hs y los primeros domingos de cada mes.



El alojamiento propuesto es el Abba Sants Hotel y por 60€ por persona, el pack incluye: 1 noche en habitación doble ejecutiva para 2 personas, desayuno continental buffet, botella de vino y salida tardía, según disponibilidad.



Cantabria y su Museo de Altamira.

Otra de las grandes ciudades de España. Mar, gastronomía e historia rodeadas de unos paisajes increíbles. El Museo de Altamira es el mejor centro con representaciones rupestres de España. Planifica tu visita a esta ciudad tomando en cuenta que el domingo es el día en que el museo abre sus puertas de forma gratuita. Pero, para tu comodidad, Weekendesk.es ya ha pensado en este detalle y, dentro de su propuesta para el fin de semana allí, te regalan una entrada gratuita para el día que tú prefieras.



Por 30€ por persona, en Cantabria te espera la Posada Camino de Altamira ubicada entre Santillana del Mar y Torrelavega. Un entorno ideal para admirar los espectaculares paisajes del lugar y practicar piragüismo o hacer senderismo. Además, el paquete incluye: 2 noches en habitación doble estándar para 2 adultos, desayuno continental buffet, 1 botella de cava, cena, la entrada gratuita al Museo de Altamira y salida tardía, según disponibilidad.



Burgos y su Museo de la Evolución Humana.

Desde la imponente Catedral hasta el Arco de Santa María. Desde su plaza Mayor hasta el Monasterio de San Juan. Burgos es historia viva y una gastronomía imperdible, como el Museo de la Evolución Humana. Es el museo más visitado de toda Castilla y León y uno de los más populares de España. Su contenido arqueológico es de los más importantes de la península e incluye auténticas maravillas de los yacimientos de Sierra de Atapuerca. Pero no sólo el contenido es espectacular, también su arquitectura ha recibido numerosos premios. Si bien la entrada al recinto es gratuita a partir de las 19 horas, Weekendesk.es quiere que pases un fin de semana de relax, así que también incluye una entrada gratuita para que visites el Museo de la Evolución Humana con tiempo, cuando tú lo prefieras.

Además, esta propuesta está hecha para que vivas el lujo del centro de Burgos hospedándote en el espectacular Hotel Rice Palacio de Los Blasones. Por 60€ por persona, la escapada incluye 1 noche en la junior suite estándar para 2 personas, desayuno buffet, cena gastronómica detalle de bienvenida en la habitación, regalo para los niños, entradas al Museo de la Evolución Humana, descuento en restauración, 100% de descuento en parking y salida tardía, según disponibilidad. Además, si vas con peques, el primer niño de hasta 11 años, gratis, con alojamiento y desayuno.





