Un museo que quiere ser el templo del fútbol

La historia del fútbol está llena de momentos irrepetibles, grandes gestas, campeones dentro y fuera del campo. Y todos ellos se reúnen, desde el pasado 28 de febrero, bajo un mismo techo: el del nuevo FIFA World Football Museum, o lo que es lo mismo, el Museo de Fútbol de la organización internacional del 'deporte rey'.

La sede es en Zúrich, Suiza, país donde la FIFA tiene su base. Así, el organismo quiere "celebrar la rica herencia del fútbol y su capacidad y habilidad para unir e inspirar a personas de todo el mundo". Para ello han desempolvado todo tipo de objetos y recuerdos, especialmente de los campeonatos mundiales, lo que se ha traducido en más de 1.000 objetos en exhibición. No falta ni una Federación nacional que no tenga una mínima representación, por lo que se podrá viajar por los 209 países y territorios que tienen cabida actualmente en la FIFA; así como Estados que ya no existen, como la República Democrática Alemana, Yugoslavia o la Unión Soviética. Y todo ello en un sinfín de documentos, vídeos, fotografías, libros... que explican cómo fue posible que el fútbol se convirtiera en el deporte más popular del mundo.

El museo también permite conocer los orígenes de la FIFA y de las competiciones internacionales del balompié, permitiendo rememorar los mejores momentos de las Copas del Mundo casi desde sus comienzos. El viaje multimedia se ha realizado con las técnicas más novedosas, por lo que la sensación del visitante casi será la de estar ahí de espectador en el partido histórico.

El Museo FIFA se compone de tres plantas, cada una de ellas dedicada a una temática concreta. Así, la primera se corresponde con los campos de juego. La segunda, por su parte, gira en torno a lo que han llamado 'Planeta Fútbol'; mientras que la tercera es la que se centra en la historia de la Copa del Mundo del ‘deporte rey’. Cada una se realiza siguiendo un recorrido marcado, en el que hay que hacer diferentes paradas para sorprenderse, leer, mirar, escuchar... Por supuesto, no falta la icónica copa que se levanta al final de cada campeonato desde 1974, sustituyendo al antiguo trofeo Jules Rimet. Está hecha de oro de 18 quilates con una base de malaquita, y representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra.

Además, el nuevo museo se completa con diferentes zonas anexas que añaden aun más interés si cabe a la visita. Así, encontramos una gran biblioteca, una zona de experimentación llamada 'The Lab' (El Laboratorio), un área de juegos, un futbolín gigante, pantallas de cine de 180º...

En total, 1.480 imágenes, 4.000 libros históricos, 500 vídeos, 1.000 objetos y un gran trofeo nos aguardan desde este fin de mes en Zúrich.

Más información:

La entrada cuesta 24 francos suizos para los adultos. Los menores de 6 años entran gratis y los niños de 7 a 15 años tienen una entrada reducida de 14 francos suizos. También hay descuentos para jubilados, estudiantes, familias de cuatro miembros (dos niños y dos adultos) y colegios.

Localización: Seestrasse, 27. Zúrich (Suiza).

www.fifamuseum.com