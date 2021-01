Montañas de España: Estas son las que tienes que visitar, sí o sí, una vez en la vida

No es ningún secreto que las montañas, en general, son fascinantes. Los viajeros no desperdician nunca una oportunidad de enamorarse de bosques, plantas, árboles… Y montañas, cómo no. Dejarse envolver por la propia naturaleza es algo que no tiene precio. ¡Es absolutamente mágico!

Tienen algo que te engancha, que es prácticamente magnético. Eso sí, lo que es evidente es que las montañas son una de las fuentes principales en cuanto a fauna y flora de nuestro planeta Tierra. Tanto es así que llegan a representar algo más del 13% de la superficie. Cabe destacar, además, que España es el segundo país que cuenta con más montañas en toda Europa. Solamente es superado por Suiza.

Tenemos muchas montañas, por tanto, y todas ellas son absolutamente preciosas. Eso sí, hay unas tantas que por su belleza, altitud o características son verdaderamente especiales. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para hacer un viaje por esas montañas que tienes que visitar, sí o sí, en algún momento de tu vida.

Teide

Evidentemente, tenía que estar en la lista ya que se considera el punto más alto de toda España. Esta montaña, ubicada en la isla de Tenerife, tiene 3.718 metros de altitud. No solamente es algo emblemático para las Islas Canarias y para España en general, sino también para el mundo: Es el tercer volcán más grande del planeta. En sus laderas encontramos un Parque Natural que, bajo su mismo nombre, se ha convertido en todo un hogar para muchísimas especies de fauna y flora.

Mulhacén | Imagen de Miguel Ángel Hontanilla Pozo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 Mulhacén

Esta cordillera, de unos 90 kilómetros de longitud, está ubicado en Sierra Nevada (Granada). Estamos ante el pico más alto de la Península Ibérica, con 3.478 metros de altitud. Sierra Nevada es una auténtica joya, por eso un gran número de áreas están completamente protegidas. Por si fuera poco, cabe destacar que en esta cordillera podemos encontrar hasta 50 lagunas desde las que nacen un gran número de ríos. ¡Fascinante!

Moncayo | Imagen de Willtron en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Moncayo

Esta montaña, ubicada en el Sistema Ibérico, la encontramos entre las provincias de Zaragoza y Soria. El Moncayo es el pico más alto de este Sistema, con nada más y nada menos que 2.314 metros de altura. Es uno de los más característicos de España, y no es para menos. La cara sur se encuentra en la provincia de Soria, siendo algo más abrupta. En su sector aragonés, podemos disfrutar de un espectacular Parque Natural que no deja indiferente a nadie.

Monte Perdido | Pixabay

Monte Perdido

Estamos ante una montaña preciosa, a la par que majestuosa. Monte Perdido es uno de los enclaves más conocidos de los Pirineos, por su peculiaridad en cuanto a fauna y flora. ¡Y no solo eso! Sino por las diversas propuestas en cuanto a senderismo y escalada. Esta montaña, desde 1997, es considerada como Patrimonio de la Humanidad por su belleza y su peculiaridad.

Naranjo de Bulnes | Imagen de Juan Lacruz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Naranjo de Bulnes

También conocido como “Pico Urriellu” está ubicado en el Macizo Central de los Picos de Europa. Geográficamente, nos trasladamos hasta el Principado de Asturias. Esta cumbre, sin lugar a dudas, es una de las más conocidas y prestigiosas de todo el país. Es perfecta para aquellos que se consideran amantes de la escalada. Debemos tener en cuenta que, para llegar a este pico, debemos atravesar nada más y nada menos que por 550 metros de una pared vertical. ¡Todo un reto!