Si todavía no conoces el Parque de las Ciencias de Granada, ahora es el momento.Y el motivo no es otro que una interesantísima exposición temporal que te dejará con la boca abierta. "Momias Testigos del Pasado" estará abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre. Una exposición única, con más de cincuenta momias originales de los cinco continentes que se dan cita en la ciudad andaluza. Un fascinante viaje al pasado que nos dará las claves a preguntas como ¿Cuánto vivíamos? ¿Cómo éramos? ¿De qué nos alimentábamos? o ¿Cómo era la sociedad en aquellos tiempos? Si te gusta la arqueología, la historia, e indagar en el pasado, esta es una exposición que no te puedes perder. Las momias son una importantísima fuente de información para la ciencia y suponen un enorme potencial para la comunidad educativa. Y en esta exposición, los más pequeños podrán descubrir más de 240 piezas de momificación como sarcófagos, amuletos, esculturas, vasos funerarios o ajuares, un escáner de momias, aprender en los módulos interactivos, ver audiovisuales, participar en un taller titulado "La ciencia tras las momias" y mucho, mucho más. Una exposición que te va a sorprender por su diseño moderno y vanguardista, por su ingeniosa y original forma de presentar este viaje por la historia. Las momias del mundo que componen esta exposición son Momias Andinas, la Momia de Galera, Momias Guanches, Momias Egipcias, y ÖTZI el hombre de hielo. Todo un elenco que se ha podido reunir gracias a la colaboración de numerosas entidades e instituciones, y de colecciones de los mejores museos del mundo especializados en momias. Granada es siempre un destino único, pero ahora con el aliciente de contar con el museo interactivo más grande de España, a tan solo 15 minutos a pie del centro de la ciudad, un espacio para disfrutar con toda la familia. Diversión, entretenimiento, educación y mucha ciencia, unos 70.000 metros cuadrados dedicados integramente a la divulgación científica que se han convertido en el Museo más visitado de toda Andalucía. El Parque de las Ciencias nos propone una jornada de ocio cultural y científico con actividades para todas las edades. Su filosofía es aprender, conocer y disfrutar, pero jugando, tocando, oliendo y experimentando poniendo a prueba tu ingenio y tu curiosidad. Con increíbles exposiciones permanentes y temporales que van a gustar a los adultos y a los niños por igual. Con varios pabellones destacados como el dedicado a la vida y la salud, un viaje al cuerpo humano, la biomedicina, la anatomía, los transplantes, los nuevos medicamentos o la revolución genética; un espacio sobre la cultura de la prevención, uno de los tres que existen en toda Europa; otro pabellón que representa la Biosfera o a la vida en nuestro planeta, con una sala dedicada al mundo de los sentidos; el pabellón Eureka en el que nos retan a resolver problemas de una forma interactiva; un pabellón cultural dedicado al Al-Andalus y la Ciencia, la importancia del legado científico del pasado; la sala Explora para jugar aprendiendo; y el Planetario para viajar por el universo. En el exterior recorridos Botánicos, la Torre de Observación para ver el entorno de Granada como nunca lo hubieras imaginado, un Mariposario Tropical y una exposición llamada "Piezas de Museo" que muestra objetos que fueron en su día fundamentales para la ciencia pero que han caído en desuso. El Módulo Agujero Negro, Newton y Einstein y su forma de interpretar la gravitación, el Dólmen o los vestigios de la prehistoria, o el Jardín de la Astronomía con instrumentos de observación y relojes, calendarios solares o maquetas para seguir la trayectoría de los astros. Todo esto y las momias en el Parque de las Ciencias de Granada. Si buscas un destino para viajar en familia, no dejes de acercarte a Granada. La ciudad de la Alhambra ofrece estos meses una exposición única en el Parque de las Ciencias. En horario ininterrumpido de 10h a 19h de martes a sábados, y los domingos y festivos, de 10h a 15h. Un museo ideal para explorar con los más pequeños de la casa y pasar un día de lo más emocionante. Una cita con la ciencia que no te puedes perder.