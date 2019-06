Entre mojo, gofio y papas por Tenerife

Allá por los años 80, Caco Senante cantaba aquello de "la rica salsa canaria se llama mojo picón" y daba a conocer a los españoles, que por entonces viajábamos más bien poco, uno de los productos más típicos y presente en todas las mesas de Canarias. Por entonces, la cultura gastronómica de Tenerife apenas tenía difusión en la Península. Y a día de hoy, quizás su gastronomía sigue siendo uno de los aspectos menos conocidos por el visitante.



La gente acude atraída por los más de 400 kilómetros de costa en los que disfrutar del sol y de un agradable baño; hay quien llega también en busca de aventuras, rutas y senderos donde disfrutar de la naturaleza, a la sombra del Teide, un majestuoso volcán de 3.718 metros. Y, de pronto, se sorprenden con la sencillez y la sabiduría de su cocina.



En Tenerife podrás disfrutar de un pescado fresco bañado con un vino de la tierra a un puchero elaborado con las mejores verduras, acompañado de queso blanco y gofio. El gofio canario se hace de diferentes granos de cereales que, una vez tostados y molidos, dan lugar a una harina integral de textura muy fina. Actualmente se emplea como complemento de diversos platos e incluso se está utilizando en nuevas creaciones de postres y helados.



Uno de los platos más conocidos son las 'papas arrugadas', que se elaboran cocidas con agua y sal. Podemos decir que la papa es a la cocina canaria lo que el Teide a Tenerife: su sello distintivo. De esta forma, en la isla podrás encontrar diferentes variedades de este tubérculo: como la papa bonita, papa azucena, papa cara, etc. Se cocina de todas las formas posibles y en muchos hogares canarios aparece en la mesa todos los días. Una de las variedades de mayor calidad es la papa negra y una de las formas más populares de cocinarla es 'arrugándola'. ¡No te puedes marchar de la isla sin probarlas!



Tampoco puedes dejar de probar los mojos de Tenerife. Rojos o verdes, se podría decir que son los reyes de la cocina canaria puesto que hay una gran variedad de platos que se acompañan con alguna de sus variantes. Si optas por los verdes has de saber que los hay de cilantro o perejil, ideal para pescados y vegetales como ingredientes principales. Los rojos, de pimentón o 'pimienta palmera', se emplean fundamentalmente en carnes y adobos. La variante más picante de este último tipo de mojo se ha hecho tan popular que casi se ha convertido en un himno: el estribillo de Caco Senante anteriormente mencionado.



Si visitas Tenerife y quieres degustar su cocina tradicional puedes visitar restaurantes como El Archete (C/ Lomo de Aroba, 2; Candelaria) o El Aguarde (C/ Costa y Grijalba, 21; Santa Cruz de Tenerife). En ambos encontrarás cocina clásica con un cuidado respeto a los productos por un precio aproximado de entre 15 y 30 euros. Cuando te sientes a su mesa, hay al menos ocho platos que no puedes perderte:



1. Ropa vieja: Una deliciosa cojunción de papas, carne y garbanzos. Aunque también se le pueden añadir verduras o habichuelas.



2. Rancho canario: Una sabrosa sopa de fideos y garbanzos.



3. Puchero: Según dicen los tinerfeños, es uno de los cocidos más completos y dietéticos de toda la gastronomía española. Está elaborado con casi una decena de verduras distintas, todas de la tierra.



4. Potaje de berros: delicioso potaje que se elabora, además de con esta verdura, con piña de maíz, costillas, judías blancas y ñame.



5. Garbanzas: Así llaman a esta legumbre en la isla cuando ya ha sido cocinada. Se acompaña con pequeños trozos de carne y, por supuesto, con papas de la tierra.



6. Cazuela de pescado: Se trata de uno de los mejores guisos marineros de la gastronomía canaria y puede acompañarse de un rico escaldón de gofio.



7. Carne con papas: Un sencillo plato en el que se combina la mejor carne de cerdo o ternera acompañada con papas troceadas.



8. Conejo en salmorejo: El majado con el que se prepara le da un sabor especial y el acompañante ideal para este típico plato canario son las papas arrugadas.



