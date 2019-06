La Mina de la Jayona, un tesoro geológico

Al sureste de la provincia de Badajoz, en el término municipal de Fuente del Arco, la mina La Jayona es una antigua mina de hierro que estuvo en pleno rendimiento a comienzos del siglo XX. Ubicada en la Sierra de La Jayona, a 700 metros de altitud, fue abandonada alrededor de 1921, y con el tiempo recuperada como lugar de interes turístico. Con un microclima especial y en un paisaje típicamente mediterráneo, es hoy un tesoro geológico, en el que además habita una fauna y flora muy interesante. La vegetación es típica de clima húmedo, en contraste con el monte mediterráneo. La inactividad minera ha servido para que los pozos abandonados de la mina, sirvan de refugio a reptiles, anfibios y aves, como el búho real o la cigüeña negra, y mamíferos, como la colonia de murciélagos que descubrirás en los huecos hechos por los mineros. Pero, sin duda, su principal riqueza es la geológica. La mina de La Jayona destaca por el gran espejo de falla que se puede observar desde varios niveles, y también, por los pliegues, las mineralizaciones de hierro y el proceso kárstico con estalactitas en proceso de formación. Todavía quedan rastros de los trabajos de los mineros que se dedicaron a extraer el mineral de la tierra. Este monumento natural es realmente sorprendente y espectacular. Por sus pozos, las galerías y las estructuras mineras. Las caprichosas formas se iluminan con la luz que penetra desde el exterior por diferentes huecos, y lo más curioso es la vegetación que crece en el interior. Visitar La Mina Jayona es descubrir un monumento geológico e histórico, ya que se trata de la única mina de hierro de la provincia de Badajoz. Para visitar la zona es necesario solicitar cita previa en el Ayuntamiento de Fuente del Arco, teléfono 924 87 80 01. Centro de Interpretación sobre el Monumento Natural Mina de la Jayona Teléfono 667 75 66 00 y teléfono de reserva 667 75 66 00. También se puede enviar un correo electrónico a la dirección ci.minajayona@gobex.es La mina se encuentra a 4,5 kilómetros de la ciudad, es de fácil acceso y permanece abierta todo el año. Apta para todas las edades. Un espacio mágico, lleno de contrastes de luces y sonidos de pájaros que merece la pena recorrer. Debido a la actividad minera quedan testigos de pequeñas construcciones y once niveles con andenes, galerías, plataformas y salas, aunque de los once niveles, en la actualidad, solo se pueden visitar los niveles 2, 3 y 4. Fuente del Arco es la última localidad extremeña, lindando con la provincia de Sevilla. No dejes de visitar la increible Ermita de estilo mudéjar de la Virgen del Ara, declarada Bien de Interés Cultural, que data de 1494, que te dejará con la boca abierta, es espectacular, y cerca, en Casas de Reina, las Ruinas Romanas de Regina, con su magnífico teatro romano con capacidad para 1.000 espectadores. Sin duda, un espacio natural único ideal para una escapada en otoño en familia o en pareja. Pequeños tesoros de nuestra geografía que hay que descubrir.