Mil razones para visitar La Palma a pesar del Cumbre Vieja

Nos sobran las razones para visitar La Palma a pesar del volcán de Cumbre Vieja, no digamos ya si además nos atrae este fenómeno geológico ¿inconvenientes? Solo se nos ocurre uno y si bien no es menor, no es tampoco insalvable: la posibilidad del cierre del aeropuerto en función de hacia donde lleve el viento la nube de cenizas generada por el volcán; decimos que no es un tema menor porque el correcto funcionamiento de un aeropuerto en una isla nunca lo es y decimos que no es un asunto insalvable porque podemos o bien organizar el viaje dejando un margen de tiempo en nuestro vuelo de regreso de modo que si nos quedamos un día más en la isla no lleguemos tarde a nada o bien volar a otra isla canaria y utilizar el ferry para trasladarnos a La Palma.

Además ¿a quién le gusta el trasiego aeroportuario? Pero es un inconveniente a superar para llegar a lo lugares más bellos del mundo, lugares como la Isla Bonita, la isla canaria de La Palma; Por mil razones, Bonita, dice la nueva campaña de Turismo de La Palma ¿Mil? Quizá incluso más, de ahí que no podamos detallarlas todas pero sí resumirlas tratando de condensar en unas tres toda las posibilidades de esta isla:

La Palma | Imagen de David Rosario, cortesía de Turismo de La Palma

La primera razón es su clima: esta es, además, la razón por la que nos planteamos viajar a Canarias en otoño e invierno, porque allí el clima es primaveral todo el año, es verdad que, haciendo honor a eso que dicen de que la primavera es traicionera, La Palma es una isla de vientos alisios en la que a veces llueve e incluso llega a nevar pero la gran mayoría de los días del año son días de sol en toda la isla y como además es la isla de los microclimas, seguro que encuentras una playa en la que haga sol en cualquier época del año. Si lo que quieres es quitarte el abrigo y dejar de sentir como el frío se cuela por las rendijas de las ventanas, La Palma es un destino ideal para ti.

Bosque de los Tilos | Imagen de David Rosario, cortesía de Turismo de La Palma

La segunda razón es su naturaleza, del mar y la tierra al cielo: es precisamente su naturaleza lo que ha hecho que La Palma sea popularmente conocida como La Isla Bonita; es además toda ella Reserva de la Biosfera por la UNESCO y cuenta con varias zonas que son también Reservas Marinas; ¿lugares imperdibles de La Palma? el Bosque de los Tilos, el Roque de los Muchachos, la cascada de colores, la cueva Poris de Candelaria... ¿Y el cielo? Es tan espectacular que La Palma está entre los mejores lugares del mundo para la observación del cielo según la Fundación Starlight, la OMT y la Unión Astronómica Internacional; de hecho en El Roque de los Muchachos podrás visitar el mayor complejo de telescopios de Europa.

Playa. La Palma | Foto de Jonatan Rodríguez, cortesía de Turismo de La Palma

La tercera razón tiene que ver con sus posibilodades para el disfrute del turismo activo y de aventura: la red de más de 1000 kilómetros de senderos señalizados de La Palma la convierten en un destino ideal para senderistas y amantes del Mountain Bike; La Palma hará las delicias también de los amantes de los deportes náuticos del submarinismo al snorkel pasando por el piragüismo o el avivamiento de cetáceos y otros deportes de aventura como el vuelo en parapente.

Además, cabe valorar la situación actual de la isla de La Palma: la erupción del volcán ha sucedido como colofón a los efectos de la pandemia, lo que ha hecho que los daños provocados por los diferentes cierres y restricciones en el sector turístico se hayan multiplicado; por eso la recuperación del turismo en todas las Islas Canarias y particularmente en la de La Palma es de vital importancia para sus habitantes.