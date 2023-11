Metro de Madrid a través de 5 curiosidades que probablemente desconocías

No es ningún secreto que el Metro de Madrid es uno de los más utilizados en nuestro país. Es más, cada año, son millones los pasajeros que se suben a estos vagones. Pero, como no podía ser de otra manera, este medio de transporte cuenta con un gran número de curiosidades que probablemente no conocías y que no te dejarán indiferente.

Antes de entrar en materia, hay que conocer el origen del Metro de Madrid. Éste fue inaugurado a mediados de octubre de 1919 por el Rey Alfonso XIII. A pesar de que otras ciudades de España, como es el caso de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao, tienen metro, el de Madrid es la red más extensa del país (295 kilómetros). A su vez, es la tercera más extensa de toda Europa (superada por Londres y Moscú), y la octava en el mundo (tras Shanghái, Pekin, Londres, Nueva York, Seúl, Moscú y Guangzhou). Ahora sí, ¡descubramos más curiosidades del Metro de Madrid!

Metro de Madrid | Pixabay

¿Cuál es la línea más extensa, más lenta y la más utilizada?

Debemos tener en cuenta que este Metro cuenta con 16 líneas: 12 las que se utilizan en la propia ciudad, el Ramal de Príncipe Pío y tres líneas de “metro ligero”. Para comenzar, debemos saber que la más extensa en cuanto a longitud es la Línea 10, que va desde el Hospital Infanta Sofía hasta Puerta del Sur (39,79 kilómetros).

A pesar de todo, hay que destacar que la Línea 1, que va desde Pinar de Chamartín hasta Valdecarros y que fue inaugurada en octubre de 1919, es la más lenta del Metro de Madrid. Para recorrer sus 33 estaciones, el viajero puede tardar, aproximadamente, una hora y quince minutos. Finalmente, debemos saber que la línea 6, conocida como “Circular”, es la más utilizada, seguida de las Líneas 1 y 10. Fue inaugurada a mediados de octubre de 1979.

¿Cuál es la estación más elevada y cuál la más profunda?

Es uno de los datos más curiosos, y no es para menos. Para comenzar, debemos tener en cuenta que la estación de Metro de Madrid más elevada es, sin lugar a dudas, Aluche. En cambio, la estación más profunda (al contar con 45 metros del nivel de la calle) es Cuatro Caminos, una de las más transitadas diariamente por los usuarios de este transporte público.

¿Por qué el Metro circula por la izquierda?

Es algo que llama poderosamente la atención a muchos viajeros que deciden disfrutar de la ciudad de Madrid. Pero, como todo, tiene una explicación. Cuando se inauguró la primera línea de Metro, que fue la Línea 1 en octubre de 1919, los coches circulaban por la ciudad por la izquierda. Y es que los conductores de carruajes llevaban las riendas en su mano izquierda, mientras que con la derecha fustigaban a los caballos.

Metro de Madrid | Pixabay

En la Estación de Tirso de Molina se encontraron restos humanos

Esta es una de las curiosidades más desconocidas pero, a la par, más interesantes. Entre las paradas de Metro de Madrid que guardan más misterio, una de ellas es la de Tirso de Molina. En ella, se encontraron los restos humanos de un gran número de monjes de un antiguo convento que había en la zona. Para que estuvieran en el mismo lugar en el que se encontraron, se tomó una decisión de lo más concreta. ¿En qué consistió? en lapidar esos huesos y, posteriormente, recubrir las paredes con azulejos.

¿Sabías que el Metro de Madrid permaneció abierto durante la Guerra Civil?

Entre los años 1936 y 1939, durante la Guerra Civil española, el Metro de Madrid no cerró sus puertas. Es más, sirvió como refugio para los constantes bombardeos. Otro dato curioso a tener en cuenta respecto a esta información es que, en agosto de 1936, se inauguró el primer tramo de la Línea 3, que unía Sol y Embajadores.

A pesar de todo, tan solo cinco días después la circulación del Ramal Ópera-Norte, hubo de cerrar sus puertas. Y todo porque la zona de la Estación del Norte estaba prácticamente ocupada como consecuencia de la guerra y, por ende, el número de pasajeros había disminuido considerablemente.