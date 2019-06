10 mercados para recorrerse Madrid

Con el paso del tiempo, los mercados fueron reemplazados por supermercados. A veces fue por comodidad, conveniencia y variedad; y otras, por precio. La verdad es que muy pocos mercados de barrio han sobrevivido tal cual los hemos conocido en nuestra infancia.



Pero como todo vuelve, también vuelven los mercados. Y regresan de una manera muy diferente. Ya no se trata del puesto tal cual lo conocíamos. Ahora la propuesta tiene un toque más gourmet. Muchos combinan tiendas de delicatessen con la venta de productos elaborados, incluso restaurantes. Lo cierto es que Madrid está viviendo una especie de 'fiebre por los mercados' que quiere emular el espíritu del Borough Market de Londres, el Mercado Östermalms Saluhall de Estocolmo o el Farmer's Market de Los Ángeles; y algunos hasta quieren conservar ese espíritu especial de La Boquería de Barcelona.



Estos son los diez que no te puedes perder en tu próxima visita a Madrid.



Mercado de San Miguel

Está al lado de la Plaza Mayor, en pleno Madrid de los Austrias. Fue originalmente construido entre 1913 y 1916 y su arquitectura estaba inspirada en los grandes espacios europeos. Estuvo a punto de ser derribado, hasta que un grupo de inversores decidió apostar por su reapertura, convirtiéndolo en una mezcla de mercado tradicional y espacio de gastronomía. Aun conserva su estructura de hierro y cristal que le da un espíritu muy especial.



Es un gran lugar para ir a tomar unas copas con unas tapas o comprar alguna delicatessen. Y si bien aquí encontrarás algunas joyas gastronómicas, no es un destino para ir todos los días, aunque es imprescindible darse un gusto y conocerlo. Eso sí, es posible que te cueste encontrar sitio. Ármate de paciencia y busca tu espacio, porque vale la pena el check in aquí.



Mercado de la Cebada

En el siglo XVII, Madrid crecía y crecía, así que la ciudad se tenía que replantear los servicios que ofrecía a sus habitantes. En 1870 comenzaron las obras de este mercado que abrió sus puertas cinco años más tarde, para convertirse en uno de los más importantes de la capital. Está ubicado en el barrio de La Latina y en él encontrarás puestos para hacer tus compras diarias.

Si bien el edificio ha sido restaurado recientemente y se han renovado sus interiores, aun puedes visitar muchos puestos tradicionales de frutas, verduras y carnes. También puedes hacer tu parada para un picoteo o, si te apetece, pasar por las pescaderías para que preparen tu plato al momento. Está a un paso de Cava Baja, el Rastro, Plaza Mayor y Puerta de Toledo. Tiene parking propio.

Mercado de San Fernando

Por la zona de Embajadores y La Latina se encuentra este mercado que aún conserva su espíritu de barrio y que recientemente ha sido remodelado para ampliar su oferta con tiendas de artesanías y restaurantes. Los comerciantes de toda la vida se mezclan con las propuestas más novedosas, que le dan un aire muy particular. Una de ellas, La Casquería, una librería que vende libros al peso. Otra, Extraía, el puesto de comidas griegas y cervezas de importación. Caminando por sus pasillos descubrirás otros puestos con comidas preparadas y productos ecológicos.

Aquí la vida cultural es muy activa. Por ejemplo, puedes apuntarte a los cursos de gastronomía o, los domingos, escuchar conciertos en el centro del recinto.



Mercado San Antón

Ahora nos vamos hasta el barrio de Chueca. El ambiente de este mercado es una mezcla entre espacio gourmet y venta de productos frescos. Cuenta con un supermercado y una excelente terraza para ver y ser vistos con un cóctel en mano. Su interior es amplio y con una estética muy cuidada. En la primera planta ya podemos ver algunos de sus puestos: pescaderías, carnicerías, fruterías, queserías… En la segunda está el espacio donde tomar algo y tapear algunas maravillas culinarias expuestas de una manera súper tentadora. Sushi, ostras, arroces, helados, barra de bebidas y servicio take away en la mayoría de los puestos.



La planta superior tiene una terraza con una barra y espacio para sentarse tranquilamente para disfrutar del atardecer urbano. También cuenta con el restaurante La Cocina de San Antón, que ofrece platos de mercado y en el que además puedes pedir que te cocinen cualquiera de las delicias que has comprado en el mercado.



Mercado de San Idelfonso

Otro espacio en Chueca, esta vez sobre la calle Fuencarral. Aquí el concepto es diferente porque se trata de un mercado de paso, para comer en cualquiera de sus puestos. Cuenta con parking robotizado y una terraza muy amplia para aprovechar el verano.



Platea

Más que un mercado, es un multiespacio gastronómico ubicado en un antiguo cine de la calle Goya, frente a la Plaza Colón, y que aún conserva ciertos rasgos originales como los diferentes niveles de palcos, en donde encontrarás una variada oferta de restaurantes y bares para probar sabores diferentes. En elprimer piso está el bistró de Ramón Freixa, junto a otros grandes nombres de referencia en la ciudad, y sobre el escenario suele haber shows. Revisa la agenda del lugar para completar tu visita con un espectáculo.



Mercado ecológico Huerto Lucas

Es un micromundo ecológico donde podrás adquirir desde la compra básica hasta productos gourmets. También puedes comer en su restaurante con platos preparados con los productos que allí mismo se comercializan, muchos de ellos directamente del productor. Aquí la onda va entre lo orgánico y lo ecológico pero con precios asequibles. También puedes llevar tus propios envases para comprar a granel frutos secos, legumbres... Y hasta puedes disfrutar de un masaje hecho con productos naturales antes de marcharte.



Mercado Moncloa

Nada más salir de la parada de Metro de Moncloa te encuentras con este mercado que combina los puestos tradicionales de productos para hacer la compra con varios restaurantes. Las opciones gastronómicas incluyen comida japonesa, española y americana, que se combinan con productos ibéricos, pastelería, panaderías y espacios de tapeo. Cuenta con parking gratuito para clientes y tienen música en vivo los viernes y sábados.



Mercado Barceló

A pasos de la parada de Metro de Tribunal se encuentra este remodelado mercado que ofrece todo tipo de puestos tradicionales y un espacio que se reserva para eventos.



Mercado de la Paz

En pleno corazón del barrio de Salamanca se ubica este mercado típico de barrio con puestos de alimentación en general, productos italianos y algunas delicatessens para descubrir. Tampoco faltan tiendas de diferentes servicios para aprovechar a diario. Puedes pasarte el fin de semana para tomar el aperitivo después de hacer la compra.

Más información:

Turismo de Madrid