Las mejores pistas de patinaje sobre hielo de España

Navidad es sinónimo de familia, pero también de turrones, villancicos y celebraciones. Una época del año en la que disfrutamos mucho más del tiempo junto a los nuestros y en la que dejamos resurgir a ese niño que seguimos llevando dentro. Una época del año en la que nos gusta recordar esas tradiciones que siempre han estado con nosotros y, por supuesto, revivirlas. Y una de esas actividades que todos adoramos, en la que nos olvidamos de las preocupaciones y dejamos que la adrenalina, la felicidad y las risas sean protagonistas es… ¡Patinar sobre hielo!

En cuanto llega el frío, las ciudades acogen pistas de patinaje sobre hielo que no suelen estar en sus calles y, además, las que permanecen todo el año ven cómo no deja de entrar gente por sus puertas. No hay mejor plan para una tarde de Invierno que ir con familia o amigos a patinar sobre hielo. Incluso aquellos que no lo han hecho nunca o que no se les da demasiado bien se animan a disfrutar de este deporte, que cada vez es más protagonista en Navidad en nuestro país.

¿Te gustaría saber cuáles son las mejores pistas de España para practicarlo? ¡Aquí las tienes!

Skating Club (Barcelona)

Skating club | Pistas de Patinaje

Esta es una de las pistas más clásicas de nuestro país. Aunque en Barcelona existen otras muchas que realmente merecen la pena, como la del Palacio de Hielo del Fútbol Club Barcelona, nosotros nos quedamos con esta, que está abierta todo el año. Perfecta para acudir con niños, con tu pareja, con amigos… Además, cuenta con una gran facilidad: la entrada no tiene límite de horarios, podrás quedarte patinando todo el tiempo que quieras.

Pabellón de Hielo de Jaca (Huesca)

Pabellón de Hielo. Jaca | Pistas de patinaje

En Jaca, en pleno Pirineo aragonés, nos encontramos con unas de las pistas de hielo más espectaculares de España. Decimos unas porque el Pabellón de Hielo de Jaca cuenta con dos pistas, una con medidas olímpicas y otra lúdica. Si vas a estar por la zona, revisa el calendario de eventos, porque allí, además de patinar, podrás disfrutar de espectáculos y de encuentros deportivos internacionales que merecen mucho la pena.

Invernia (Madrid)

En la capital de España también hay muchas pistas de patinaje sobre hielo, pero nosotros nos quedamos con una que no se encuentra precisamente en el centro, sino en Valdemoro. Allí nos topamos con Invernia, una enorme pista que es perfecta sobre todo para las familias, ya que cuenta con un calendario de eventos, cursos e iniciativas que les encantarán a los más pequeños y que harán disfrutar también a los más mayores.

Palacio de Hielo Txuri Urdin (San Sebastián)

Palacio de Hielo Txuri Urdin. San Sebastián | Pistas de patinaje

Justo al lado de Anoeta nos encontramos con esta magnífica pista de hielo, en la que entrena y juega uno de nuestros grandes equipos de hockey sobre hielo, el Txuri Urdin. Abierta al público todos los días de la semana, no sólo te da la oportunidad de patinar a tu aire, sino que también ofrece cursos formativos y hasta la posibilidad de celebrar allí tu cumpleaños.

Igloo Granada Ice Arena (Granda)

Igloo Granada Ice Arena | Pistas de patinaje

Por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con una de las pistas de hielo más espectaculares de nuestro país. En Igloo Granada Ice Arena podrás patinar en un entorno único, sintiéndote protagonista de una exhibición o de un partido de hockey sobre hielo, y es que el recinto es impresionante. Eso sí, debido a la enorme presencia de actividades deportivas, los horarios de patinaje libre son algo limitados, por lo que te aconsejamos que los consultes en la web antes de desplazarte hasta allí.