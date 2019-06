Los 10 mejores hoteles de diseño de España

Para muchos, alojarse en un hotel va mucho más allá de pasar la noche en una habitación con una cama cómoda. Son personas que buscan una puesta en escena que despierte todos los sentidos, especialmente en lo que respecta al diseño, el interiorismo y la decoración. A través de juegos de color, formas y dsitribuciones originales y hermosas, este tipo de hoteles propone nuevos valores, filosofías, formas y temáticas. La web de reservas Trivago ha creado un ranking de los 10 mejores de nuestro país, destacando los que sus expertos consideran que han sabido crear algo auténtico y original, complementando lo estético y arquitectónico con la calidad y el servicio. Alojarse en ellos es una experiencia sensorial.

1. Casa Camper (Barcelona). Además de ser el hotel mejor valorado de Cataluña, Casa Camper se alza como el mejor hotel de diseño de España. El edificio que lo alberga data del siglo XIX y fue restaurado por el arquitecto Jordi Tió. El diseñador Ferrán Amat de Vinçon se ha encargado de transmitir un estilo minimalista y sus 40 habitaciones son lujosas a la par que funcionales. Algunas son tipo loft y otras separan sus espacios mediante un pasillo o una puerta corredera con el dormitorio con vistas al jardín vertical a un lado y la sala de estar con una hamaca colgante y balcón con vistas al casco antiguo de la ciudad, al otro.

2. Only YOU Hotel & Lounge (Madrid). Un estilo transgresor que coordina con tintes coloniales. El hotel se alza sobre un antiguo palacete reformado y rediseñado por Lázaro Rosa Violán para dotar al edificio del espíritu cosmopolita de Madrid. Sus habitaciones están decoradas de manera exquisita prestando gran atención a los pequeños detalles. Hay hasta cinco tipos de habitaciones distintas, con vistas al Teatro Infanta Isabel. En las Junior Suite se puede elegir entre un loft o una habitación con salón y chimenea; la habitación Only YOU Secret cuenta con una terraza de 30 metros cuadrados, y la emblemática Suite Only YOU Moments tiene techos abuhardillados y un amplio vestidor.

3. Caro Hotel (Valencia). El arquitecto Francisco Jurado y el interiorista Francesc Rifé rehabilitaron el edificio poniendo gran ímpetu en respetar e integrar los elementos originales en este hotel de 5 estrellas de aire contemporáneo. Reconocido como el primer hotel-monumento de Valencia, alberga elementos de las culturas que dejaron huella en la ciudad, como algunas piezas del Circo romano, un gran salón de baile con el artesonado rococó original y restos de la muralla árabe de Valencia. También conserva los arcos y la escalera originales del antiguo Palacio del Marqués de Caro. A modo de pequeño museo, en el Meta Bar se exhiben restos arqueológicos como azulejos góticos y candiles árabes.

4. Ayre Hotel Oviedo (Oviedo). Está integrado en un complejo diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Cuenta con 155 habitaciones amplias con un estilo sofisticado y vanguardista que combina confort con tecnología puntera. Gracias a un sistema de cromoterapia integrado en el cabecero de la cama, es posible ajustar los colores e intensidad de la iluminación. El hotel cuenta también con un lounge bar, un restaurante que ofrece cocina asturiana creativa y el Spa Urbano Aquayre.

5. Hotel San Roque (Garachico, Tenerife). Se encuentra al noroeste de Tenerife, rodeado de piscinas naturales bañadas por el Atlántico y a la sombra del Teide. Este hotel de cuatro estrellas ocupa una casa señorial del siglo XVIII catalogada como edificio histórico, por lo que se ha respetado rigurosamente su arquitectura original. En él se mezclan el diseño de vanguardia con el pasado histórico de Garachico. Una interesante colección de obras de artistas locales decora las zonas comunes del hotel. Decorado con mobiliario de Rennie Mackintosh y arte contemporáneo en sus muros. Destaca la suite La Torre, con tres plantas y vistas al mar a través de sus cuatro ojos de buey, emulando un camarote.

6. Marqués de Riscal Luxury Collection Hotel (Elciego, Álava). Diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, es toda una referencia entre los hoteles de diseño. Un capuchón de titanio con formas ondulantes reviste el exterior y evoca con su colorido morado, dorado y plateado el vino tinto. Su sofisticado interior lleva el sello inconfundible de Gehry: ventanas en zigzag, techos de gran altura y excepcionales detalles que convierten en una obra de arte cada una de sus 43 habitaciones. Destaca la Suite Gehry, con enormes ventanales, paredes inclinadas y una sala de estar independiente. Su cuidado diseño llega hasta los restaurantes Marqués de Riscal, con estrella Michelín, y Bistró 1860, donde degustar la cocina de autor del chef Francis Paniego.

7. Hotel OMM (Barcelona). Con apariencia cautivadora y misteriosa, busca la combinación perfecta entre forma y función. En sus 91 habitaciones y suites se respira una atmósfera futurista gracias a la decoración pulcra y modular. Las encargadas de diseñar el interior, Sandra Tarruella e Isabel López, basan su concepto en líneas simples, materiales naturales y un equilibrio entre color y volumen alejado de lo extravagante. En la fachada de piedra caliza, obra del arquitecto Juli Capella, el ángulo de las ventanas recuerda a las páginas de un libro abierto.

8. Hotel Alfonso XIII (Sevilla). Emblema de Sevilla desde 1929, el Hotel Alfonso XIII fue renovado recientemente para convertirse en un cinco estrellas que conserva su halo de historia y la elegancia de antaño. Dispone de un total de 151 habitaciones que homenajean a las diferentes épocas del pasado de la ciudad y de España. Algunas están decoradas siguiendo el patrón andaluz, con cabeceros de piel y vistas al patio; otras se inspiran en el diseño marroquí con decoración mudéjar y en algunas otras se apuesta por un estilo castellano, sobrio y castizo. Detalles en seda y lino, candelabros de cristal de Bohemia, baños de mármol, azulejos sevillanos y muebles antiguos caracterizan el hotel.

9. Brondo Architect Hotel (Palma de Mallorca). Abrió sus puertas en 2011 y ya se ha convertido en un referente de diseño en la ciudad. Con un estilo bohemio chic, combina la arquitectura mallorquina propia del siglo XVII con un diseño industrial que recuerda a los lofts neoyorquinos. Las habitaciones están inspiradas en las obras de reconocidos arquitectos como Aalvar Alto, apasionado de lo orgánico, que da nombre a una habitación con vigas de madera policromadas y mobiliario de teca, o Rem Koolhaas, también guionista y periodista, que bautiza una suite con paredes forradas con papel de periódico.

10. Hospes Amérigo (Alicante). En pleno centro histórico, ocupa un antiguo convento de los Dominicos. De la histórica fachada llaman la atención sus balcones al estilo Romeo y Julieta y los arcos neogóticos de sus ventanas. El mármol blanco pulido y el cristal son los protagonistas del vestíbulo. En las habitaciones dominan las texturas simples y una paleta de colores neutros que crean una cálida atmósfera junto con el contraste de la madera. Los elementos decorativos son discretos con un toque burgués, recordando un pasado sofisticado. Su restaurante Monastrell, de diseño minimalista y con contraste de colores, está liderado por María José San Román.

