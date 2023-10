El madrileño Mercado de la Paz celebra el Halloween irlandés más auténtico

Turismo de Irlanda, la Embajada de Irlanda en España y BodBia, que es la oficina de alimentos de Irlanda, se han aliado para darnos la oportunidad de vivir un auténtico Samhain, que es tanto como hablar del Halloween original, el verdadero, que nace precisamente ahí, en Irlanda y parte de las tradiciones celtas del Samhain. ¿Dónde? Te preguntarás... En el Mercado de la Paz de Madrid (situado en la calle de Ayala número 28) y hasta el próximo 31 de octubre.

El Samhain era la fiesta del fin del verano que celebraban los celtas irlandeses y es hoy Halloween, una fiesta terrorífica y la mar de divertida que celebra medio mundo: calabazas, disfraces, hogueras, truco o trato... y bocados típicos de esta fiesta en Irlanda como el barmbrack, que es el Halloween irlandés lo que el panetone o los polvorones a la Navidad italiana y española respectivamente; se trata de un pan de pasas y uvas sultanas más dulce que el pan pero no tan dulce como un bizcocho que suele servirse ¡cómo no! con una taza de té.

Calabaza tallada | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Los productos típicos de Irlanda y los bocados clásicos de esta época del año serán los grandes protagonistas de este Halloween irlandés en el Mercado de la Paz, no ven vano estamos, precisamente, en un mercado... pero habrá más cosas interesantes que te llamarán notablemente la atención ¿por ejemplo? Los espíritus errantes pasearán por el mercado hasta la noche de los muertos (que es la del 31 de octubre) y lo harán recordando las historias y leyendas relacionadas don esta fiesta; habrá talleres para prender a tallar calabazas y nabos, no sólo podrás jugar al truco o trato sino descubrir cómo nace esta tradición...

Volviendo a las cosas de comer y beber: habrá degustación de mariscos irlandeses de anzuelo y de mini hamburguesas de ternera gaélica, también cata de whiskies y ginebras irlandesas y por supuesto habrá música: el grupo Iris Treble & Collin's Céilí Band y la banda de folk Over the Moon participarán en el Halloween irlandés del madrileño Mercado de la Paz. Si no tienes plan para el fin de semana y la fiesta de Halloween, visita este rincón gastronómico madrileño y goza de Halloween como si estuvieras en Derry (o casi).