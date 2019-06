Lujo asiático en Benidorm

No hace falta tomar un vuelo de más de 10 horas para llegar a Bali cuando hay un pedacito de Indonesia en el Mediterráneo. En plena Costa Blanca, a las afueras de Benidorm, se encuentra el Asia Gardens, uno de los mejores hoteles de Europa cuyas características corresponden al más puro lujo asiático. ¿Y en qué consiste esto? En habitaciones espaciosas, camas King size, un trato excepcional, jardines con multitud de especies, restaurantes para sibaritas, varias piscinas –algunas de ellas climatizadas- y, sobretodo, sensación de bienestar. Pero vayamos por partes. Las habitaciones están decoradas con un cuidado estilo balinés donde ante todo reina la paz. Encontramos estancias muy iluminadas, techos a dos aguas de tipo colonial, camas con dosel, colores neutros para las sábanas y almohadones y más oscuros, como marrón chocolate o amarillo y ocre para el mobiliario, elementos de bambú, construcciones en madera y mucha paja para destacar la belleza del lugar y la exuberante vegetación. Como en la variedad está el gusto, el Asia Gardens cuenta con más de diez tipo de decoración en las habitaciones y con muebles y elementos decorativos de una de las mejores casas de decoración nacional. La fachada del conjunto hotelero es de color rojo, con torres y torretas, como si de una antigua fortaleza se tratara. Y dentro de ella encontramos jardines con diversos caminos y puentes de madera sobre los estanques, tan espectaculares que harán olvidar al viajero que se encuentra en España. Pero lo que realmente llama la atención es el gran colorido que reina en todos ellos. Verdes, azules, rojos, amarillos… y los olores. Con más de 150.000 especies diferentes, ¿te imaginas el aroma que debe haber? Delicioso. En cuanto a la oferta gastronómica encontramos varios restaurantes para satisfacer el gusto de todos los paladares. Hay 7 en concreto y el más exclusivo es el In Black. Todos guardan algo de encanto, uno ofrece vistas sobre una de las piscinas, otro une a la perfección los sabores asiáticos con los mediterráneos, otros llevan la elegancia al máximo exponente… Para sentirse plenamente en paz con cuerpo y alma, el hotel cuenta con el Thai Spa. En él, un equipo de masajistas venidas directamente de la escuela de Indonesia hacen las delicias de todos aquellos que quieran probar las técnicas para desbloquear y poner en marcha de forma natural y relajada el funcionamiento de su cuerpo. La decoración, la iluminación tenue, los pétalos de rosas, las flores tropicales frangipani, el aroma del incienso o las velas harán que quien lo pruebe se quede sumido en un profundo sueño del que no querrá despertar.