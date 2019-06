Love Hotels en Madrid. Pasión, erotismo... o lo que surja.

Con tantas nuevas opciones, ¿nos estaremos aproximando al boom de los hoteles para parejas? La realidad es que con esta situación económica muchos se vieron forzados a vivir nuevamente con sus padres, a compartir el piso de solteros… incluso a no tener coche. También es verdad que, pasado unos años, muchas parejas necesitan reencontrarse cambiado sus rutinas, aunque además hay aniversarios para celebrar, fechas especiales para sorprender… y, muchos “porque sí”, que siempre son la mejor de las excusas.



Ya no es necesario reservar una noche completa de hotel. A veces un par de horas son suficiente para lograr tu objetivo. En ese caso, servicios como el byhours.com nos permiten acceder a una gran variedad de hospedajes de cadenas conocidas y pasar allí las horas que queramos. Es cuestión de revisar el horario y el precio que nos interesa. Pero esta opción es sólo para un hotel “normal”, como las cadenas low cost del estilo Ibis Budget. Aunque ¿qué pasa cuando queremos algo más?



Puedes econtrar un pack romántico en un hotel, hoteles ya acondicionados para cumplir fantasías y hoteles por hora.



Dentro de las opciones más populares tienes el Zouk Hotel, en Madrid. Aquí encontrarás suites íntimas con piscina privada, jacuzzi, sauna, cama de agua, incluso techo móvil para transformar la habitación en una terraza. Imagina una noche de verano así… Por supuesto, la discreción está garantizada ya que cada habitación tiene su parking privado y la organización del hotel se encarga de que no te cruces con nadie, ni al entrar ni al salir.



En Madrid también tienes el hotel para parejas Los Peñascales. Un servicio muy similar a la opción anterior a la que se le suma el sillón tántrico. Un cómodo mobiliario para poner en práctica posiciones que hasta ahora te resultaban incómodas.

Dentro de las nuevas propuestas de la ciudad está el Luxtal en Madrid. Son apartamentos por hora para parejas o grupos de amigos, que están totalmente acondicionados para que todo salga tal cual lo imaginas. Cada habitación está decorada de un modo mucho más sugerente que las cadenas hoteleras tradicionales. Vienen con juegos de luces que podrás regular para crear ambiente. Dentro de su variedad de habitaciones encontrarás la “Superior Tantra”, que también cuenta con el sillón tántrico. Mientras que la Superior Aqua tiene una amplia “cama de agua”. Y si quieres elevar la experiencia a otro nivel, solicita el Columpio del Amor, para un juego que va más allá.

El Ars Vivendi es un spa rural para escapadas románticas, a una hora de madrid, en Segurilla.

Es una muy buena opción para unos días de relax y pasión en pareja. Tienen disponible el Pack Erótico en el que además de ofrecerte circuitos termales, podrás sorprender a tu pareja estrenando alguno de los juguetes eróticos que ponen a tu disposición, inclusive sacando toda vergüenza con alguno de los disfraces que tienes para jugar… ¿Cómo te sientes esta noche? ¿enferma? ¿Caperucita? ¿policia?

Además, a tu llegada la habitación estará acondicionada: la bañera con sales y pétalos de rosas y el champagne esperándote bien frío.

El Ars Vivendi tiene todo tipo de experiencias para vivir, desde las relajantes de yoga hasta la VIP con masajes y cenas en absoluta intimidad…

El Hotel Loob está situado en Torrejón. Cuenta con canales para adultos, jacuzzi... incluso servicio de lavandería par borrar toda huella de tu ropa. Además, el sistema de checking es automático, para guardar tu intimidad. Este hotel tiene un diseño muy moderno, con habitaciones domotizdas y la posibilidad de controlar el juego de luces a través del smartphone. La Master Suite además de sillón tantra, tiene jacuzzi privado. La Luxury Suite viene con piscina privada con techo abatible para disfrutar de las estrellas en directo. La Premium Suite cuenta con un mini spa en a habitación con hidromasaje, baño de vapor, solarium y cromoterapia.

Apartamentos por hora. Aquí tienes muchas opciones para elegir. Son departamentos íntimos discretos y privados en donde no se necesita dar explicaciones de nada. Hasta puedes reservar tu habitación por Whatsapp para preservar tu intimidad. Al salir, simplemente cierras la puerta y no hay necesidad de cruzarse con nadie. En genral, la decoración suele ser sugerente, auqnue no tiene detalles eróticos. Cuenta con parking privado y están ubicados en edifios que son muy discretos.