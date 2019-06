Lo mejor de la música británica de los últimos 70 años

La nueva atracción británica The British Music Experience acaba de abrir sus puertas en el Museo de Música Popular de Reino Unido.

En la ciudad de Liverpool, y realmente espectacular, esta exposición nacional, muestra la historia de la música que ha influido en la cultura británica durante los últimos 70 años.

Esta nueva atracción abre sus puertas en el histórico edificio Cunard de la ciudad, en el Pier Head, y se convierte en una exposición permanente dedicada a la historia de la música que incluye objetos y recuerdos emblemáticos del rock, el pop, la danza y de otros géneros.

Una exposición permanente, que se encontraba hasta ahora en Londres, y que se ha trasladado a Liverpool para mostrar más de 600 objetos, y más de 90 horas de contenido audiovisual digital, que se exhiben en el que fuera el salón de pasajeros de primera clase de la icónica compañía naviera Cunard. No en vano, el BME está dirigido por la misma empresa que dirige el Museo Titanic de Belfast, en Irlanda del Norte. Un museo que por otra parte tampoco te puedes perder si viajas a Irlanda

Visitar la British Music Experience es un viaje interactivo repleto de diversión a través de la música trazando hitos musicales desde el nacimiento del rock and roll hasta la revolución punk y la aparición de los iconos del pop. Si te gusta la música disfrutarás como nunca de esta experiencia.

La colección incluye objetos que desempeñaron un papel importante en algunos de los momentos más punteros de la historia musical de The Beatles y de Adele, además de varios trajes de toda la carrera de David Bowie, trajes de las Spice Girls y uno de los instrumentos más reconocibles de la época pop británica, la guitarra de Noel Gallagher conocida como la Epiphone Union Jack Sheraton Guitar.

Hay otros objetos que pertenecieron a pioneros del rock n roll y a otros artistas que tuvieron una enorme influencia en la escena del rock de Reino Unido. Como por ejemplo, objetos de Buddy Holly and the Crickets , como la famosa chaqueta de Buddy 'London Fog' y uno de sus premios Grammy, así como programas originales de su tour Buddy Holly and the Crickets de 1958 e incluso entradas de su actuación en el Bradford Gaunt Theatre.

Liverpool ha sido uno de los lugares de los que ha surgido talento musical durante generaciones, y ninguna exposición en la ciudad estaría completa sin una colección de artículos de los Beatles. Así, y como recuerdo del primer fenómeno fan de Gran Bretaña, encontrarás objetos inéditos que van desde platos a envoltorios de chicles de la época y cartas del club de fans de este icónico grupo famoso en el mundo entero.

La era del pop moderno también está representada con letras manuscritas de Adele y de Coldplay, grupo del que también se exhiben guitarras e instrumentos, que acompañan a los de nombres como Arctic Monkeys y Robbie Williams.

Además, verás imágenes de archivo fascinantes, raras fotografías y artículos personales de algunas de las estrellas más grandes del mundo nunca antes vistas en una exposición.

Y disfrutarás de divertidas instalaciones interactivas donde podrás conocer las manías de la danza popular a lo largo de las décadas, tocar una gama de guitarras Gibson o tratar de crear tu propia mezcla en un estudio de simulación. El BME también tiene su propio escenario, así que a lo mejor durante tu visita puedes ver algunos conciertos en directo shows pop-up.

The British Music Experience es una organización benéfica sin ánimo de lucro registrada con el propósito de promover la educación y la apreciación del arte, la historia y la ciencia de la música en Gran Bretaña. Y Liverpool es el lugar perfecto para una exposición de este calibre, una exposición que celebra la influencia que la música británica ha tenido en la sociedad. No te la pierdas. Más información: The British Music Experience

