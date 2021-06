Llegó el momento de disfrutar de los parques acuáticos: estos son los mejores

Si eres de los que al verano no solo le pide sol y playa sino además diversión por todo lo alto, seguro que también eres de los que disfruta como un enano en los parques acuáticos ¿cuáles vas a visitar este verano? Nosotros vamos a recomendarte algunos de los mejores no sin antes recordarte que, a cuenta de la pandemia y sus consecuencias, deberás informarte a la hora de adquirir las entradas de las restricciones que aplican en cada parque, eso sí, ten en cuenta que en lo esencial suelen coincidir: aforos restringidos, distancia de seguridad de 2 metros y mascarilla puesta salvo en las atracciones.

No hay lista española ni mundial de parques acuáticos que no arranque en Tenerife porque el Siam Park pasa por ser ya no el mejor de España sino el mejor parque acuático del mundo, 7 son los años que lleva ocupando esa posición por delante de parques tan notables como el de Emiratos Árabes.

Siam Park

Está en el Loro Parque de Tenerife y ya perfectamente preparado para recibirte tanto si eres un amante de las experiencias fuertes como si viajas en familia y te conformas con una experiencia tan placentera como divertida; abre de miércoles a domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Siam Park organiza sus atracciones en tres grupos: relax, en familia y adrenalina; tres nombres que lo dicen todo... ¿a cuáles irás primero?. El precio de las entradas es de 26 euros para los niños y 38 los adultos pero hay descuentos para familias y grupos.

Siam Park | Imagen de JÄNNICK Jérémy en Flickr y Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Caribe Aquatic Park

De Tenerife nos trasladasmos a la Costa Dorada, hasta el Parque de Atracciones de Port Aventura, porque allí está el Caribe Aquatic Park que nos espera con sus toboganes listos para ofrecernos una experiencia acuática divertida a rabiar; este parque acuático es interesante por sí mismo pero también porque forma parte de un trío realmente imperdible junto con Ferrari Land y Port Aventura. A partir de julio abre todos los días de 10.30 de la mañana a 8 de la tarde y el precio de las entradas es de de 25 y 29 euros para niños y adultos respectivamente pero hay precios especiales para familias, grupos y por supuesto si compras entradas no solo para Caribe Aquatic Park sino también para Ferrari Land y Port Aventura.

Aquópolis

Está en Madrid, en la localidad de Villanueva de la Cañada, y es un paraíso acuático para quienes no pueden acercarse a la playa, más que nada porque aquí está Malibú Beach... Las atracciones de este parque se clasifican en tres grupos para que sepas a qué te expones en cada una de ellas: alta emoción, moderadas e infantiles. A partir de julio abre a las 12 de la mañana y cierra entre semana a las 7 y media y los fines de semana a las 8; el precio de las entradas es de 19,90 euros si la compras online.

Aquopolis | Imagen de Evgeniy Metyolkin en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Splash Park Sur Menorca

En Menorca esá el Splash Park, un parque acuático en el resort Sur Menorca famoso por sus espectaculares toboganes. Abre todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sus entradas cuestan 15 euros en el caso de los mayores de 12 años, 12 euros para los niños hasta esa edad y son gratuitas para los menores de 3 años. Es importante que tengas en cuenta que el uso de los toboganes de adultos no está permitido para quienes no alcancen la altura de 1,20 independientemente de su edad.

Aquavelis

Está en Torre del Mar, en la provincia de Málaga; se trata de un parque acuático en el que se divierten tanto los más pequeños como los adultos más aventureros, famoso por sus rápidos y también por su piscina de olas y este año estrena una nueva atracción: una zona de SPA. Durante los meses de julio y agosto abre todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en septiembre cierra una hora antes; en cuanto al precio de las entradas, cuestan entre 12 euros y 25,50 en función de la edad y la altura; hay tarifas reducidas para gurpos y las compras online puedes ahorrarte 2 euros por entrada.