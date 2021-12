León, un magnífico destino invernal y navideño

La Navidad avanza y ya ha nacido el Niño Jesús… pero todavía no hemos celebrado el final del Año Viejo ni el inicio del Nuevo y tampoco han llegado aun los Reyes Magos, todavía tenemos Navidad por delante y en León la disfrutan por todo lo alto.

Lo primero que disfrutarás de León en estas fechas son sus pasacalles navideños, hasta el 5 de enero diferentes formaciones musicales recorren por las tardes la calles de la ciudad; si viajas con niños no puedes perderte el gran pasacalles de ‘Los personajes de la tele’ que recorrerá el centro de León el domingo 2 de enero.

León en Navidad | Imagen cortesía de Turismo de León

Un must de la Navidad, también en León, es visitar algún Belén, una actividad que es verdad que solemos practicar más los días anteriores a la Nochebuena pero que no debemos olvidar tan pronto, al fin y al cabo los Reyes Magos no llegan al Portal de Belén hasta la noche del día 5 de enero… en León podrás visitar hasta una veintena de belenes, uno de ellos en la propia Catedral de León, y dos exposiciones belenistas, la de Los Cabezones de Alborox en la planta baja del Centro Comercial León Plaza y la de los Belenes del Mundo en la Colegiata de San Isidoro.

¿Viajas con niños? Te encantará saber entonces que en la ciudad de León, hasta el domingo 9 de enero, los pequeños podrán disfrutar de 16 atracciones mecánicas repartidas por la ciudad y de una pista de hielo situada junto al Edificio de la Junta de Castilla y León (Eras de Renueva).

León en Navidad | Imagen cortesía de Turismo de León

Con las Ferias y los Mercadillos sucede como con los belenes, parece que son cosas de Nochebuena pero nada más lejos de la realidad, algunos de ellos son disfrutables durante todas las fechas navideñas, por ejemplo el Mercado Tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor que se celebra también los días 5 y 8 de enero, el Mercado Dominical ‘Rastro' que tiene lugar también los días 2 y 9 de enero y por supuesto la Feria de Artesanía y Regalo Navideño Ciudad de León de la calle Ruiz de Salazar que estará abierta hasta el día de Reyes.

Otro imperdible de León es el Festival Internacional León Vive la Magia que se celebra desde el pasado 25 de diciembre y que echará el cierre por este año el día 1 de enero en once sesiones de mañana, tarde y noche.

León en Navidad | Imagen cortesía del Ayuntamiento de León

Como corresponde a una Navidad bien celebrada, el broche de oro a tanta fiesta lo pone siempre la Cabalgata de Reyes, también en León, por supuesto. Comienza el 5 de enero a las 12 de la mañana con la llegada de sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar a la estación de tren; por la tarde recorrerán la ciudad a partir de las 6 en una cabalgata en la que participarán 6 carrozas iluminadas y unas 280 personas. Se repartirán unas 250.000 piruletas aptas para celíacos.