5 joyas de la Costa Brava.

Imposible determinar el número de calas que tiene la Costa brava. La más nororiental de nuestro Mediterráneo reúne un sinfín de rincones en los que disfrutar prácticamente en solitario de una jornada de sol, aguas cristalinas y paseos en plena naturaleza es más que posible. Pero el encanto de la Costa Brava no se ciñe sólo a calas escondidas, sino también a playas familiares, tanto las que se encuentran a los pies de pequeños pueblos de pescadores como las que están en medio de parques naturales y en la que los niños pueden jugar con toda seguridad, dado que es una zona de aguas tranquilas. Rosas, Calella, Lloret de Mar, Cadaqués... prácticamente no hay pueblo que no tenga una o más destacadas. En esta ocasión, nos hemos quedado con cinco. Entre ellas suman prácticamente todos los tipos de playa, por lo que que basta con seleccionar una y empezar nuestra particular ruta por ella. Luego, que sea el instinto el que nos guíe a la segunda, y a la tercera... Hasta convertir el viaje por la costa de Gerona en inolvidable.