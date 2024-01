Jardín de la Seda: un oasis verde en el centro de Murcia

Las grandes ciudades, en muchas ocasiones, tienden a abrumar. Es cierto que Murcia no puede compararse con Madrid o Barcelona. Es más pequeña, tiene menos habitantes, la masificación de turistas no puede ni asemejarse y el tráfico también es mucho más tranquilo. No obstante, cuando uno está allí puede necesitar cambiar las vistas de los edificios por unas mucho más tranquilas y verdes. Y para ello, un buen lugar es el Jardín de la Seda.

Se trata de un parque público situado en el centro de la ciudad, en el barrio de San Antón, y que abre todos los días del año. Se construyó en el año 1990, pero en realidad su historia se remonta a la Edad Media. Fue en ese entonces cuando la ermita de San Lázaro y el hospital que había junto a ella pasaron a manos de la hermandad de San Antón. Dicha hermandad dio nombre a la ermita un tiempo más tarde y frente a ella los franciscanos fundaron un convento.

Más tarde, se instaló allí mismo una fábrica de seda y esta estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Entonces se demolió y en 1990 se construyó el jardín que hoy podemos visitar. Pero todavía se conservan restos de la antigua fábrica, como la chimenea que se encuentra en mitad del parque y que es todo un símbolo del barrio entero.

Jardín de la Seda | Imagen de Bertobarc90 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

No obstante, has de saber que el Jardín de la Seda no siempre ha sido tal cual es hoy. En realidad, en el año 1999 fue remodelado y volvió a reformarse recientemente, concretamente en 2020. Los principales cambios que se hicieron en la primera ocasión consistían sobre todo en cambiar la distribución de los espacios y las plantas.

Pero además de plantas, en el Jardín de la seda de Murcia se pueden contemplar dos lagos artificiales y caminar al lado de un riachuelo de forma serpenteante que recorre el parque y los comunica. Estos lagos fueron reformados durante la pandemia, pero además, ahora el parque es mucho más moderno que hace cuatro años.

Caminando por su interior se pueden ver y por supuesto utilizar las tumbonas de madera que se instalaron justo al lado de los lagos y que hacen las veces de miradores. Además, se pueden ver nuevos juegos infantiles, merenderos y mobiliarios. También hay nuevas escalinatas y pérgolas, perfectas para proporcionar sombra a la zona del auditorio, en la que a veces se hacen espectáculos.

Si lo que quieres es descansar, has de saber que en el Jardín de la Seda hay una zona de césped perfecta para ello. Y que también encontrarás un bar en su interior por si te da hambre o te apetece un refresco. Podrás ver animales, porque en en este parque habitan patos, lavanderas, cernícalos y varias especies más de aves. También admirar esculturas y fuentes o hacer deporte en los gimnasios al aire libre. Las posibilidades son muchas, y es que en 33.670 m² hay espacio suficiente para hacer del Jardín de la Seda un lugar de lo más completo.