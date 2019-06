5 italianos en Madrid

La gastronomía italiana es siempre una apuesta segura porque ¿quién no encuentra uno y mil platos que lo seduzcan entre pastas, pizzas y rissotos combinados con pescados, carpaccios y otras carnes? no faltan tampoco deliciosas ensaladas ni el irrenunciable tiramisú o incluso la panacota en el postre. La cocina italiana tiene mucho de mediterránea, de platos sabrosos y coloristas, de mucha huerta y poca grasa, de pasta carbonara, al pesto o bolognesa... Siempre aciertas si eliges un restaurante italiano para comer pero hay algunos que, más allá de ese acierto inicial, se convierten en todo un descubrimiento culinario en cuanto a los matices e ingredientes sorprendentes que descubres en sus platos, son los mejores restaurantes italianos -o al menos de los mejores- que puedes encontrar en Madrid y, no te propondremos que los pruebes todos pero, si visitas Madrid, al menos uno tiene que servirte el menú. Don Giovanni y el tiramisú de Tumbarelo, Pulcinella y la auténtica cocina del sur de Italia, Sinfonía Rossini y su carta siempre renovándose, Mercato Baralló y su pizza siciliana y Piú di Prima y su toque de trufa blanca. Hablamos de chefs llegados de Italia con su saber culinario entre las manos para practicarlo, mostrarlo y compartirlo... ¿Cuál probarás primero?