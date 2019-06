La Isla del Hierro, una tierra única para soñar

Playas increíbles rodeadas de montañas y acantilados, sierras y vistas inmejorables, parajes naturales declarados Monumento Nacional, y en un territorio volcánico y fértil. La isla mas pequeña del archipiélago canario, el Hierro, tiene tan solo 280 kilometros cuadrados. Una isla que de punta a punta apenas llega a treinta kilómetros pero en la que la naturaleza se muestra en gran variedad de formas. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la isla ofrece a sus visitantes aguas cristalinas, paz, piscinas naturales, bosques, calas y lagunas naturales, abruptos acantilados y belleza, en cada uno de sus rincones. Y no solo eso, la Isla de El Hierro tiene uno de los mejores fondos marinos del planeta. La Isla del Hierro tiene mucho que ofrecer, y aquí os vamos a contar cuáles son los puntos de interés para que puedas vivir una experiencia única. Si eres un amante de la naturaleza y te gusta la vida al aire libre, los deportes y la buena gastronomía no dejes pasar este destino. El Hierro cuenta con la mayor densidad de volcanes de Canarias, con más de 800. Algunos de ellos sobresalen por su gran belleza o por su extensión. Valverde es la capital de esta singular isla, una localidad apacible y tranquila por la que pasarás en algún momento. Situada sobre una montaña, a unos 600 metros de altitud, es la única capital de las Canarias que no tiene costa. Muy cerca Tamaduste, un pequeño pueblo situado en el municipio de Valverde, en la zona sur de la isla. Mágico rodeado de naturaleza virgen y muy cerca de la playa con el mismo nombre que merece la pena visitar. El Garoé o Ýrbol Santo es un símbolo de El Hierro y existió en la isla hasta el 1.610, año en que fue arrancado por un huracán. Este enorme tilo era sagrado para los aborígenes ya que el agua que manaba de sus hojas por la condensación, fenómeno conocido como lluvia horizontal, se recogía en una especie de estanque y abastecía a los pobladores, pues no existía ningún otro depósito de agua potable en la isla. Hoy en día ha sido sustituido por un laurel pero aún existen las charcas naturales o albercas donde se sigue recogiendo el agua de lluvia. Hay un interesante Centro de Interpretación para conocer más sobre los habitantes de la isla y su lucha por conseguir este bien tan preciado, el agua potable. Muy interesante también es el Ecomuseo Guinea, un poblado aborigen reconstruido a base de materiales originales, que fue levantado por los bimbaches en las faldas del Risco de Tibataje. Se encuentra en el municipio de Frontera, en el corazón de la isla de El Hierro, justo al lado del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante que también se puede visitar. También en Frontera el Charco azul, dos preciosas piscinas naturales de agua salada para una jornada diferente, cuenta con protección frente al mar y es un lugar increíble para pasar el día y el Charco de los Sargos que son varias piscinas naturales que se encuentran en un abrupto acantilado rodeadas de belleza volcánica. Mención aparte merece la playa de Verodal, la más grande de la isla y la única que tiene arena, algo inusual. El baño es peligroso por la corrientes pero suele estar concurrida por sus espectaculares vistas. Otro municipio interesante es Pinar del Hierro, aquí se ubica La Restinga, famosa entre los amantes del buceo y el submarinismo por ser una reserva marina con una gran diversidad y riqueza. Actualmente conocida por el primer fenómeno eruptivo del siglo XXI en Canarias, el volcán submarino de La Restinga, activo desde octubre de 2011 a marzo de 2012. Ahora puedes visitar el Centro de Interpretación de la Restingolita, que cuenta está historia reciente a través de un curioso material que llegó a la superficie y recibió el nombre de “Restingolita”. Y el Faro de Orchilla, conocido desde 1492 como “el fin del mundo conocido” y que sigue en uso en la actualidad. Y para disfrutar de la isla desde todos los ángulos tienes que desplazarte a alguno de sus fabulosos miradores. El mirador de Bascos situado sobre la playa de Arenas Blancas en el municipio de La Frontera, desde el que se aprecia la semicircunferencia del cráter. El Mirador de la Peña, en Valverde, obra del arquitecto César Manrique y declarado Bien de Interés Cultural, es una visita obligada. Cuenta con uno de los mejores restaurantes de la isla y magníficas vistas sobre el Valle del Golfo, Los Roques de Salmor y La Cumbre.