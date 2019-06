Irlanda: Protagonista de Star Wars "Los Últimos Jedi"

No sabemos si ya has visto la última película de Star Wars. Si no lo has hecho, deberías, pero si ya la has visto, seguro que hay algo en lo que estarás de acuerdo con nosotros, y es que en esta última entrega de la saga, Episodio VIII: Los últimos Jedi, la belleza de los paisajes es asombrosa.

Hay escenarios tan fascinantes que ha sido calificados por muchos como "un mundo de cuento de hadas” en el que “simplemente no puedes creer lo que ves” Así lo ha declarado el actor Mark Hamill, Luke Skywalker en el filme.

La película, que se ha convertido en una de las más taquilleras de Estados Unidos en 2017, se ha rodado prácticamente en su totalidad en Irlanda, en los espectaculares parajes de la Ruta Costera del Atlántico. Parajes que se han convertido por arte del cine en el Planeta de Ahch-To al que Rey, Daisy Ridley, va a buscar al último maestro Jedi.

Skellig Michael | Turismo de Irlanda ©Failte Ireland

Skellig Michael, frente a la costa del Condado de Kerry, es el Planeta de Ahch-To, el refugio de Luke Skywalker en el largomertaje. Una pequeña isla deshabitada, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no úniamente por tratarse de una reserva natural, santuario de miles de aves, sino porque en el siglo VI los monjes tallaron cientos de escalones para ascender la abrupta y puntiaguda roca, en cuya cima construyeron un santuario del que aun pueden verse sus restos hoy en día.

El acceso a la isla está limitado para preservarla, y solo los operadores de embarcaciones autorizados pueden atracar en ella, lo que hace aún más exclusivo disfrutar de un crucero alrededor de las islas Skellig, para ver la belleza de la zona que el actor Mark Hamill ha calificado como "indescriptible".

Skellig Michael | Turismo de Irlanda ©Failte Ireland

Situado en el punto más septentional de Irlanda, en la península de Inishown, Malin Head es el lugar en el que aterriza el Halcón Milenario en Star Wars: Los últimos Jedi.

Malin Head puede ser el inicio o final de la ruta costera del Atlántico. Allí, el rodaje se centró en Hell's Hole, una cueva subterránea excavada en la roca por la fuerza del mar a lo largo de millones de años. Una cueva por desgracia no accesible al público.

Pero aunque no puedas ver la cueva, la belleza de la costa repleta de aves que sobrevuelan las turbulentas aguas, es en sí mismo, todo un espectáculo. Además , Malin Head es una zona repleta de curiosidades históricas.

Loop Head fue otro de los lugares elegidos para el rodaje. Una península con increíbles vistas, una carretera costera y un faro marítimo, que es además un paraíso para el avistamiento de ballenas. Descrito por Jacques Cousteau como el mejor lugar de Europa para bucear, Loop Head, en el Condado de Clare, es espectacular con sus kilómetros de acantilados verticales de granito y cuevas, en cuyo extremo se encarama el emblemático faro.

Loop Head | Turismo de Irlanda

En Portmagee, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el Condado de Kerry, la rutina se vio alterada por el rodaje de la saga. Aquí se alojaron numerosos miembros del reparto y del equipo de la película. Y entre sus principales atractivos, Portmagee destaca por ser un lugar mágico desde el que admirar la Vía Láctea en la Reserva Internacional de Cielo Oscuro de Kerry. Este pueblo ya era conocido por el equipo del episodio VII, El Despertar de la Fuerza, llegando a acoger incluso la fiesta de final de su rodaje, con Daisy Ridley y Mark Hamill. Una fiesta a la que se unieron los lugareños para disfrutar de la tradicional música irlandesa. Te aconsejamos pasar por allí para disfrutar de su tranquilidad y del sosiego que se respira en la Ruta Costera del Atlántico de Irlanda.

Brow Head, junto a la península de Mizen Head, en el Condado de Cork, fue el enclave elegido por el equipo para rodar algunas escenas que transcurren entre cuevas escarpadas y pozos mineros. Un área que fue declarada como ‘no-fly zone’ durante la grabación para evitar spoilers. Algunos de los lugares de visita obligada son el premiado Centro de visitantes de Mizen Head, que muestra la tradición marítima de la zona, y desde el que se inicia un descenso hasta la estación de señales, conectada con tierra firme a través de un puente que se eleva sobre el agua y desde el que se pueden ver focas, delfines y ballenas jorobadas.

Mizen Head | Turismo de Irlanda

En la península de Dingle, en el Condado de Kerry, el rodaje de Star Wars se centró en el espectacular cabo Ceann Sibéal, Sybil Head, ubicado en la comunidad de Ballyferriter, donde se recrearon las emblemáticas cabañas de piedra seca de Skellig Michael. Entre serpenteantes caminos, casas con tejados de paja, cielos infinitos y verdes praderas, no hay que perderse la playa Beál Bán, junto a los acantilados Three Sisters.

Pero no solo ha habido horas de rodaje para el equipo de la película de Star Wars. En Portmagee ‘Luke Skywalker’ aprendió a servir una pinta de Guinness en The Bridge Bar y disfrutó de una deliciosa comida en The Moorings junto al resto de sus compañeros. Hugh Farren, propietario del bar Farren's en Malin Head, aprovechó el momento para pintar un mural de Yoda en la pared de su pub llamando así la atención de Mark Hamill que solía ir allí durante los descansos a pedir una pinta y hablar con el resto de clientes.

Por su parte, Dairy Ridley, el actor que encarna al personaje de Rey, descansaba habitualmente en el ecléctico Pub Dick Mack’s, en Dingle, con otros miembros del reparto y del equipo. Más información: Turismo de Irlanda

También te puede interesar

Casas en las que sentirte el protagonista de las aventuras de Star Wars

[[LINK:INTERNO|||Page|||665955|||Finse, la estación de tren que se convirtió en el planeta Hoth de ‘Star Wars’]]