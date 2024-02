Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Candelario: su curiosa historia y por qué debes visitarla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las villas más espectaculares y significativas que podemos encontrar en la provincia de Salamanca. Estamos hablando, cómo no, de Candelario. Un lugar absolutamente idílico que debes descubrir por sus rincones, construcciones, monumentos y tradiciones. ¡No te dejará indiferente!

Un claro ejemplo lo encontramos precisamente en la conocida como Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Con el paso del tiempo se ha convertido, inevitablemente, en el edificio más destacado de esta villa. Y siendo honestos, esto no es producto de la casualidad ya que llama poderosamente la atención a nivel histórico, pero también arquitectónico.

Para comenzar, es evidente que esta Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Candelario, en Salamanca, cuenta con grandes proporciones. Pero si hay algo por lo que no deja indiferente a nadie es porque, en ella, se entremezclan un gran número de estilos arquitectónicos, como son el mudéjar, el barroco, el románico y hasta el gótico.

En cuanto a su interior, vemos que está compuesto por tres naves perfectamente separadas por imponentes arcos semicirculares. En la nave central está ubicado el Altar Mayor que destaca por un impresionante artesonado de estilo mudéjar. En ese retablo encontramos, como no podía ser de otra manera, una alegoría de la Asunción de la Virgen.

No podemos dejar de mencionar sus naves laterales, donde hay espectaculares altares, como son el de los Sagrados Corazones, el del Cristo de la Misericordia o, incluso, el de Santa Ana, que es la patrona de Candelario. Es importante destacar, de entre todos ellos, un retablo en concreto, que es el que está dedicado a los Mártires (siglo XVI). ¡Es absolutamente espectacular!

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Candelario | Imagen de B25es en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

En cuanto al exterior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Candelario, destaca su fachada donde encontramos un rosetón. En la zona norte, hay una portada algo más sencilla pero que llama igualmente la atención no solamente por sus arquivoltas, sino por contar con el escudo de armas de los Zúñiga, que fueron Duques de Béjar y señores de la villa de Candelario.

Como curiosidad, debemos saber que la primera piedra de esta impresionante Iglesia se puso en 1329. Bien es cierto, que la obra como tal debió ser algo deficiente puesto que, en el siglo XVII, se hundió parte de esta construcción. Por lo tanto, por iniciativa del Duque de Béjar y con fondos propios, se procedió a reconstruirla. De ahí que, en el lateral norte, encontremos el escudo de la familia Zúñiga.

Debemos tener en cuenta que en la Torre de esta Iglesia, de aproximadamente 28 metros de altura, se decidió instalar un reloj. Igual que ocurrió antiguamente con la propia construcción, durante una tormenta que tuvo lugar en 1929, parte de ella se derrumbó. Por lo tanto, se procedió a reconstruirla pero, aun así, no se remató.

Candelario, una villa salmantina que debes descubrir

No es ningún secreto que la provincia de Salamanca esconde rincones verdaderamente de ensueño. Un clarísimo ejemplo lo encontramos, precisamente, en Candelario. No solamente llama la atención por esta imponente Iglesia, sino por el encanto de sus gentes y por su peculiar trazado de las calles. Además, cuenta con tradiciones verdaderamente maravillosas que te crearán la necesidad de volver. No dejes pasar la oportunidad de visitar esta villa que, por si fuera poco, ha sido escenario de diversos proyectos tanto en cine como en series. ¡Te encantará!